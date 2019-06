“The Greatest Love of All”是一首由迈克尔·梅瑟(英语:Michael Masser)作曲、琳达.克里德(英语:Linda Creed)作词的歌曲。1977年被美国歌手、吉他手乔治·本森首唱。后来有许多人翻唱,1986年惠特尼·休斯顿的翻唱版最为著名,让这首歌更加广为人知,也是中国歌迷最为熟悉的版本。

美国男星 杰克·吉伦哈尔 近日做客 詹姆斯·柯登 的节目宣传 《蜘蛛侠:英雄远征》 。遇到爱唱歌的柯登,当然要玩点新花样,于是两人合作翻唱了 惠特尼·休斯顿 的名曲“The Greatest Love of All”,不过歌名改成了“The Greatest Gyllenhaal of All ”,歌词歌颂了伟大的吉伦哈尔家族。(时光网听译中字)