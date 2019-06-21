艾布拉姆斯父子将与曾联合创作了《终极蜘蛛侠》的色彩师Dave Stewart，以及艺术家Sara Pichelli（她也是“小黑蛛”迈尔斯·莫拉莱斯的创作者之一）合作。新漫画会引入新的反派“Cadeverous”（直译为“像尸体的”），他会“为彼得·帕克和他深爱的玛丽·简·沃森制造麻烦”。这部漫画将连载5期，今年9月首发。

艾布拉姆斯父子俩在与《纽约时报》的对话中称，他们希望“展现你所未见过的彼得·帕克”，儿子亨利·艾布拉姆斯对于探索蜘蛛侠格外兴奋，“蜘蛛侠这种超级英雄，你关于他读到的越多，越不理解他，至少我个人是这样的。他和一切所谓的‘英雄’特质都反着来，我记得斯坦·李说过要展现超级英雄中的人性，这也是我们试图做到的。”





JJ最近资源好到爆炸，他的制片公司“坏机器人”刚刚跟华纳传媒签下了价值5亿美元的超大合同，在电影、电视、游戏与其他多媒体方面都要合作。



