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JJ艾布拉姆斯与儿子执笔"蜘蛛侠"漫画!

聚焦彼得帕克与玛丽简 引入新反派制造麻烦

2019-06-21 10:42:05 来源：Mtime时光网

J.J.艾布拉姆斯与儿子有了新项目：他们将执笔一部《蜘蛛侠》的新漫画，今年9月发行。
　　时光网讯　漫威漫画宣布了一条让广大粉丝们喜闻乐见的新闻，《星球大战：原力觉醒》的导演J·J·艾布拉姆斯和他的儿子亨利，即将执笔一部《蜘蛛侠》的新迷你漫画！

　　艾布拉姆斯父子将与曾联合创作了《终极蜘蛛侠》的色彩师Dave Stewart，以及艺术家Sara Pichelli（她也是“小黑蛛”迈尔斯·莫拉莱斯的创作者之一）合作。新漫画会引入新的反派“Cadeverous”（直译为“像尸体的”），他会“为彼得·帕克和他深爱的玛丽·简·沃森制造麻烦”。这部漫画将连载5期，今年9月首发。

　　艾布拉姆斯父子俩在与《纽约时报》的对话中称，他们希望“展现你所未见过的彼得·帕克”，儿子亨利·艾布拉姆斯对于探索蜘蛛侠格外兴奋，“蜘蛛侠这种超级英雄，你关于他读到的越多，越不理解他，至少我个人是这样的。他和一切所谓的‘英雄’特质都反着来，我记得斯坦·李说过要展现超级英雄中的人性，这也是我们试图做到的。”

　　JJ最近资源好到爆炸，他的制片公司“坏机器人”刚刚跟华纳传媒签下了价值5亿美元的超大合同，在电影、电视、游戏与其他多媒体方面都要合作。

“今年9月，J.J.艾布拉姆斯与亨利·艾布拉姆斯将会和艺术家Sara Pichelli合作，创作《蜘蛛侠》的新迷你漫画，其中会出现致命的新反派。#漫威漫画”

   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 蜘蛛侠 漫画 漫威 J·J·艾布拉姆斯
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J·J·艾布拉姆斯

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J.J. Abrams

职业：导演 | 制作人 | 编剧 | 演员 | 原创音乐

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