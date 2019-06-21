时光网讯
由余非
导演，张家振
监制，张静初
、役所广司
、林柏宏
主演的电影《冰峰暴》
，近日众位主创为影迷贡献一组“飒气集结”硬照。衣着靓丽的他们个性张扬，将影片中火力全开的气势带到银幕之外。
在此前的发布会上，众主创均表明此次电影拍摄是一次让他们难忘的旅程，不仅要克服低温、高原反应在寒冷险峻之地完成拍摄，还要接受导演“摧残”冒生命风险力求在每一个细节上完美还原人物在高海拔之地的惨烈状况。
对此，张静初曾笑言：“在片中，我们翼小队的每一个人都很抗打，不惧危险与折磨”，而这一点在已曝光的先导海报和先导预告中更得到证实，不论是与呼啸而至的暴风雪赛跑，还是飞跃悬崖徒手攀岩，都将翼小队在严峻环境下的紧迫状况淋漓展现。
本以为这部着重呈现狼性热血的《冰峰暴》
会是一部至刚至烈、重武轻文的动作钜制，但当诸位主创走出银幕跃然纸上时，则将翼小队不为人知的另一面展现：英姿飒爽的张静初、沉稳儒雅的役所广司、帅气迷人的林柏宏，以及出品人吕建民、导演余非、监制张家振的潇洒风范让众多影迷眼前一亮，不少观众纷纷表示“翼小队不只是体能抗打，颜值更是抗打！”、“这阵容绝对全年龄吸粉”，还未上映便已得到影迷的交口称赞，实力不容小觑。
编辑：隐饮