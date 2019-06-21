在此前的发布会上，众主创均表明此次电影拍摄是一次让他们难忘的旅程，不仅要克服低温、高原反应在寒冷险峻之地完成拍摄，还要接受导演“摧残”冒生命风险力求在每一个细节上完美还原人物在高海拔之地的惨烈状况。





对此，张静初曾笑言：“在片中，我们翼小队的每一个人都很抗打，不惧危险与折磨”，而这一点在已曝光的先导海报和先导预告中更得到证实，不论是与呼啸而至的暴风雪赛跑，还是飞跃悬崖徒手攀岩，都将翼小队在严峻环境下的紧迫状况淋漓展现。













