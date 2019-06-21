当晚，《过昭关》与《逢春》作为开幕影片，拉开活动序幕，诸多巴黎观众购票到场观影，一票难求。在未来的一周时间里，6部往届平遥国际电影展优秀华语影片将通过法国著名艺术院线mk2，与法国观众见面。值得注意的是，此次活动展映的6部影片《过昭关》、《过春天》、《时间去哪儿了》、《星溪的三次奇遇》、《周军的行走》和《芳华》均为现实题材影片，巴黎观众将通过这些影片，得以从不同角度了解中国。

“平遥国际电影展虽然只办了两年，但已经因其良好的运作机制而显示出强大的生命力。”中共山西省委书记、山西省人大常委会主任骆惠宁于“平遥电影展在巴黎”开幕活动上表示。“诞生于2017年的平遥国际电影展已经成为传播中国电影的平台，”中国驻法大使馆代表、公使衔参赞李少平说。











诸多法国嘉宾也以自己的角度向在座的媒体介绍了此次活动。“巴黎是全球为数不多的、可以看到最多样化外国电影的城市，巴黎有超过400块银幕，能够给观众推荐更丰富的电影作品。”巴黎市政厅电影处主任米歇尔·戈麦斯说，“‘平遥电影展在巴黎’很重要，证明越来越多、越来越丰富的电影出现在了巴黎。”mk2董事总经理纳塔那·卡米兹则表示，“mk2陪伴贾樟柯在国际舞台上的电影事业已经超过十年，现在我们也决定陪伴平遥国际电影展，让它更加壮大。”





开幕活动由平遥电影展创始人、电影工作者贾樟柯主持，平遥电影展艺术总监马可·穆勒则详细地向在座的嘉宾、媒体介绍了平遥国际电影展。“平遥是一个很小的城市，在短短的十天时间里，平遥会变成一个彻彻底底的电影城市，希望大家来体验。我在平遥期待大家的到来。”马可·穆勒说。





与此同时，本次活动展映的6部华语影片主创代表《过昭关》导演霍猛、《过春天》制片人贺斌、《星溪的三次奇遇》导演竹原青和《周军的行走》导演唐永康成为开幕活动的瞩目焦点。《过春天》制片人贺斌表示，“我代表导演白雪感谢平遥国际电影展和mk2，让我们的电影能够走到这么远，我们会继续努力。”





《星溪的三次奇遇》导演竹原青形容威尼斯电影节和平遥国际电影展为她电影事业中的“贵人”。她透露，自己的影片将于9月在法国上映，号召在场观众来影院支持。来自山西太原的导演唐永康则表示，平遥国际电影展给了自己一个特别大的鼓励，“将来一定会有更多的导演从山西走出来。”

开幕仪式后，第二届平遥国际电影展费穆荣誉最佳导演、最佳男演员及青年评审荣誉三项荣誉得主《过昭关》和短片《逢春》的放映让当晚的巴黎“平遥热”达到高潮。众多法国观众就影片艺术问题、乡土话题及女性话题等与霍猛、贾樟柯进行了深度讨论和交流，现场气氛热烈。“我很高兴大家能够通过我的影片，进一步了解中国人的生活方式。”霍猛说。





在开幕影片之后的一周时间里，本次“平遥电影展在巴黎”还将展映第二届平遥国际电影展费穆荣誉最佳影片、最佳女演员得主《过春天》，华语新生代单元展映影片《星溪的三次奇遇》，“发展中电影计划”影片《周军的行走》，以及首届电影展开幕片《芳华》和特别展映影片《时间去哪儿了》，影片主创也将来到现场，同法国观众互动。