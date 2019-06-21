在这部新片中，查斯坦饰演史密斯，这是一个融合了漫画系列中多个角色的反派，也是一群可以改变外貌的外星人D’Bari的头目。

在《黑凤凰》中琴·格蕾（索菲·特纳饰）是一名拥有心灵感应和传动能力、异常强大的变种人。在她经历了一次太阳耀斑侵袭并增强了能力后，格蕾展现出了极具破坏性的“黑凤凰”人格，其他X战警必须团结起来，努力阻止这种黑暗面压垮格蕾。

最近在英国伦敦，时光网记者有幸见到了杰西卡·查斯坦本人。当天，她坦详细聊了聊她在《X战警：黑凤凰》中对这一不寻常角色的诠释、她本人性格的黑暗面、她在幕后女性平权运动的作用等等。

时光网：在《X战警：黑凤凰》中，地球上最强大的物种除了索菲的角色外，你的角色也在到达地球后变为了女性外形。你是否觉得对于女性力量的讨论越来越多？

劳模姐 杰西卡·查斯坦：这其实很有趣，因为我一直都能感到女性的强大。在我成长过程中，我的妈妈是单身母亲，她一人支持着我和兄弟姐妹，而她的收入一直比周围的男同事低。她对我们的抚育是旁人难以想象的。我的祖母也是一人撑起了全家的重担。我的身边从来不缺这种非常特别的女性，所以对我来说，很少在电影中看到女性强大的一面非常奇怪。我不知道这是为什么，也不太理解。 这其实很有趣，因为我一直都能感到女性的强大。在我成长过程中，我的妈妈是单身母亲，她一人支持着我和兄弟姐妹，而她的收入一直比周围的男同事低。她对我们的抚育是旁人难以想象的。我的祖母也是一人撑起了全家的重担。我的身边从来不缺这种非常特别的女性，所以对我来说，很少在电影中看到女性强大的一面非常奇怪。我不知道这是为什么，也不太理解。





让我感到兴奋的是，观众在改变叙事方式上所作出的贡献。你可以看到《黑豹》、《神奇女侠》、《惊奇队长》的成功，就可以理解人们希望在银幕上看到一些能代表现实生活中英雄的超级英雄。我妈妈是我的英雄，所以我想看到一部展现女性能力的电影。现在的电影终于能赶上一点（社会发展），我对此感到很高兴。





时光网：你所饰演的史密斯是个非常有趣的角色。你经常保持不动，在做每个动作前都好像经过了深思熟虑。这让我觉得，你是不是看过日本歌舞伎的表演？





杰西卡·查斯坦：（打断）太对了！我在茱莉亚音乐学院学过。关于她本身不是人类，却要以人型现身，我想了很多。她是那种觉得情绪会使你软弱的人，也是非常冷漠、有逻辑的人，所以她的动作都得非常高效。





作为人类，我们说话、做手势、微笑——我们用这些来让他人觉得舒服。我就想：“如果她只在需要控制别人时这么做呢？”她理解作为人类来说，使用语言的方式。所以我的确考虑到了这方面，身体活动之类的。





我还考虑了那种德国式的表现主义，他们就像戴了一张无表情的面具一样。我觉得她的团队和她自己的语言都在回避任何情感，这也是为什么她在结尾的时候说，情感会使你脆弱。所以她是两个物种的结合，也清楚知道两者间的不同。





《X战警：黑凤凰》中文定档预告片 时光网：《X战警：黑凤凰》是西蒙·金伯格第一次执导长片，在此过程中他有什么地方让你很惊讶吗？





杰西卡·查斯坦：让我非常惊讶的是，对那些转行导演的编剧来说，他们在片场其实会有一丝失望的感觉。因为在他们的脑海中，他们在创作故事和对话的时候是有画面的，这有点像我们有时会有的那种想象，会比真正发生的或是我们能实际创造出的更有力。而且对于这种有丰富经验的编剧，让他们抛弃自己的想象去看到别的东西，这是很难的。





因为他们创作出了那些角色，都是他们自己的心血。但西蒙完全不是这样。他写了这个角色，我记得我去蒙特利尔，我们坐下聊了这个角色，我告诉了他一些我对其的想法，还有我读了剧本后所感受到的那种强烈的情感。我觉得不能每个角色都有太多情感，所以我觉得我得跟别人演出相反的效果。





第二天他来跟我说：“我给你写了这段话。”那是我与索菲的第一场戏，就是我们坐在吧台，我对她说：“你是打算听这个小人对你说的话，还是你要创造自己的规则？”这是我们对话的一部分。很多编剧在开始导演的时候，都无法做到这一点。但他做到了。他永远着眼于当下，这与泰伦斯·马力克很像。





他写剧本，但接下来会去片场，因为他想看到在那个特殊的时刻，他在面对着什么。他说：“我不会把一个圆形强塞进一个方形的孔，我就想看看在这个时刻，我们能创造出什么。”这就是西蒙。











时光网：这部电影的部分宣传标语是：“每个黑暗面都有一个英雄，每个英雄也有自己的黑暗面。”你在现实生活中的“黑暗面”是什么？





杰西卡·查斯坦：我本人，不是我的角色吗？很多人都在谈论“女性愤怒”（笑），还有现在正在美国发生的事。那些事又激化了一点这种愤怒。我觉得这绝对是我黑暗面的一部分——我不喜欢那些有特权或是执掌大权的人，一点点侵蚀他人的权利。





这在任何地方都会发生，可能在政府，也可能在学校。我不喜欢霸凌者。如果我们要深入这些黑暗面，有时我看到或听说一些伤害孩子的事件，我会自己想：“如我我在那个房间，我会……”（笑），听到那种事情真的会让我变得极其暴怒。这可能就是我的黑暗面。





《X战警：黑凤凰》“大战在即”版预告 时光网：对于好莱坞的性别平等、种族平等话题，你非常坦率、直言不讳，你觉不觉得自己身处这场运动的前沿？





杰西卡·查斯坦：这很有趣。我首先要夸一下詹姆斯麦卡沃伊，因为我很爱他。事实上，在Metoo和TimesUp以及所有那些运动之前，詹姆斯就一直是平等薪酬的支持者。当我们拍《他和她的孤独情事》时，我已经在2011年取得了事业上极大的发展，也收到了许多邀约。





但我那时也只是刚刚开启生涯，而他的履历比我长多了。但他在片场做着和我一样量的工作，什么都是一样的，最后我们也拿到了相同的片酬。他一直是支持这一点的。他之前就在Instagram上发过这方面的东西，那时候这个行为还不像现在一样酷。他真的是个很棒的人。对我来说，我并不觉得自己在这场运动的最前线。让我真正感到兴奋的是，大家现在都在对这方面表现出兴趣。这不像以前那样，是个禁忌话题了。





跟索菲·特纳一起接受采访，看着她能那样自由地表达自己，说出自己所相信的东西，这真的很令人振奋。我就想：“天呐，我23岁的时候还没入行，但即使在社会中，在很长一段时间里一些女性都很害怕去说出自己女权主义者的身份。”那就像脏话一样难以启齿。现在，我看到年轻女性可以出来说出这一点，也能以一种更加平等的姿态表达自己，这给予了我很多希望。











时光网：《355》同样将由金伯格指导。这部电影的进展如何？你觉得自己的职业生涯目前处于一个怎样的时期？





杰西卡·查斯坦：目前，我的生涯很有起色，因为从某种程度上讲，我感到了一些安定。就是，我觉得自己有了立足点。我也在这个行业中开拓了一些我在生活中想要的东西。我们将于7月8日在伦敦开拍《355》.这是完全独立制作，比我想象的工作要多得多。作为这个制作圈的新人，我觉得自己就像个工作室，因为你得让电影结合在一起，你需要做的事都是没做过、甚至还在学的。但我很享受这个过程。