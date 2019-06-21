托妮·梅耶斯IMAX影展暨女性对话：执着的梦想









嘉宾观众共赏IMAX 《哈勃望远镜》 致敬传奇女影人托妮·梅耶斯













托妮·梅耶斯IMAX影展暨女性对话：执着的梦想





五位卓越女性共话追梦故事 分享独特减压方式









随后，五位嘉宾共同开启当晚的重头戏、“女性对话：执着的梦想”环节。五位不同领域的卓越女性不约而同致敬托妮·梅耶斯，认为其杰出成就和闪光人生是对所有女性追梦者的巨大鼓舞。嘉宾们着重发表了对女性追逐梦想、成就人生价值的真知灼见，并分享在职业生涯中发现、坚持并最终实现梦想的宝贵经验。





五位嘉宾坦诚分享了自己梦想的火种，以及让她们能够不断前进的源动力。在蔡金青看来，对外部世界一以贯之的强烈好奇心让她找到人生目标并保持奋斗的激情，张延的答案则呈现出媒体人的理想主义特质，是新闻理想和悲悯情怀成为其前进的动力。努力追梦十多年、终于在金像奖上收获“水晶鞋”的曾美慧孜认为，借助独处的“孤独感”来了解真实的自己，是找到能坚持下去的真正梦想的第一步。周美惠则以迄今已有14年的IMAX工作经历给尚未找到梦想火种的朋友支招：“梦想或者热情都是可以通过工作找到的，很多时候工作也是一个认识自己的很好途径。”法律专业背景、曾从事广告行业的乔淑毅则为有意“跨界”追梦的观众带来不少启发。





嘉宾更知无不言地分享了应对困难和压力的经验，关于如何舒缓压力的话题，运动是最有普遍性的答案，跑步、晨泳以至力量训练都颇受认可，而曾美慧孜的方式则别具一格——她缓解压力的方法是做数学题，“做数学题的过程似乎可以冥想的方式作为我演员自我修养的一部分。”













托妮·梅耶斯IMAX影展暨女性对话：执着的梦想