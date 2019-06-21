托妮·梅耶斯IMAX影展暨女性对话：执着的梦想
6月20日消息，由IMAX联合FT创新对话举办的“托妮·梅耶斯专场影展暨女性对话：执着的梦想”活动今日在上海举行，开云集团大中华区总裁蔡金青、新晋金像影后曾美慧孜、数字王国视效总监乔淑毅、FT中文网出版人张延、IMAX大中华区首席营销官周美惠女士等五位卓越女性共论执着梦想话题，激励追梦女性。此次活动是IMAX携手上海国际电影节为纪念影人托妮·梅耶斯
而开展，梅耶斯是在IMAX和太空影片领域有不凡贡献的女影人，其作品曾深刻影响了《地心引力》
、《星际穿越》
等科幻电影巨制。
嘉宾观众共赏IMAX 《哈勃望远镜》 致敬传奇女影人托妮·梅耶斯
此次活动于当日晚间在上海盛大举行，众多IMAX影迷早早抵达，可容纳数百人的IMAX影厅座无虚席。全场观众首先一起欣赏了托妮·梅耶斯经典代表作之一的IMAX 3D科教影片《哈勃望远镜》
。外太空实地拍摄的恢弘画卷徐徐展开，在IMAX营造的身临其境效果加持下更显精彩震撼，全场观众深深沉醉在托妮·梅耶斯呈现的太空世界中。
随后播放的托妮·梅耶斯生平短片让观众对托妮·梅耶斯的成就有了更深入了解，现场观众也以热烈掌声对这位杰出女性影人致敬。作为将毕生精力奉献给IMAX和电影事业的传奇女性，托妮·梅耶斯身兼影视导演、编剧、制作人、剪辑等身份，创作出《哈勃望远镜》、《海底世界》
、《美丽星球》
等对IMAX技术发展有重大意义的作品，同时更以叹为观止的视觉效果打动了全球观众。《星际穿越》
导演克里斯托弗·诺兰曾表示，正是因为童年时观看了托妮·梅耶斯的IMAX纪录片才萌生了拍摄太空片的愿望，而《哈勃望远镜》则被阿方索·卡隆视为《地心引力》的拍摄圣经，还有不少年轻宇航员也是因其拍摄的IMAX科教电影而立志从事航天事业。
五位卓越女性共话追梦故事 分享独特减压方式
放映结束后，参与对话的五位重量级嘉宾也依次登场。其中张延女士系FT中文网出版人，曾入选由权威媒体Campaign China发起的第三届中国区“Digital A-List”名人堂榜单；蔡金青女士系法国著名时尚集团开云集团的大中华区总裁；曾美慧孜系新生代中国女演员、第38届香港金像奖最佳女主角，曾主演《地球最后的夜晚》
、《冥王星时刻》
和《南方车站的聚会》
等知名影片；乔淑毅女士系数字王国视效总监，曾多次带队斩获艾美奖最佳视觉效果等国际、国内主流奖项或提名；周美惠女士则是IMAX大中华区首席营销官。
随后，五位嘉宾共同开启当晚的重头戏、“女性对话：执着的梦想”环节。五位不同领域的卓越女性不约而同致敬托妮·梅耶斯，认为其杰出成就和闪光人生是对所有女性追梦者的巨大鼓舞。嘉宾们着重发表了对女性追逐梦想、成就人生价值的真知灼见，并分享在职业生涯中发现、坚持并最终实现梦想的宝贵经验。
五位嘉宾坦诚分享了自己梦想的火种，以及让她们能够不断前进的源动力。在蔡金青看来，对外部世界一以贯之的强烈好奇心让她找到人生目标并保持奋斗的激情，张延的答案则呈现出媒体人的理想主义特质，是新闻理想和悲悯情怀成为其前进的动力。努力追梦十多年、终于在金像奖上收获“水晶鞋”的曾美慧孜认为，借助独处的“孤独感”来了解真实的自己，是找到能坚持下去的真正梦想的第一步。周美惠则以迄今已有14年的IMAX工作经历给尚未找到梦想火种的朋友支招：“梦想或者热情都是可以通过工作找到的，很多时候工作也是一个认识自己的很好途径。”法律专业背景、曾从事广告行业的乔淑毅则为有意“跨界”追梦的观众带来不少启发。
嘉宾更知无不言地分享了应对困难和压力的经验，关于如何舒缓压力的话题，运动是最有普遍性的答案，跑步、晨泳以至力量训练都颇受认可，而曾美慧孜的方式则别具一格——她缓解压力的方法是做数学题，“做数学题的过程似乎可以冥想的方式作为我演员自我修养的一部分。”
嘉宾们坦诚而精彩的发言和互动令现场观众产生强烈共鸣，全场多次响起掌声，对话在热烈的气氛中圆满落幕。在活动最后，周美惠女士向嘉宾赠送颇有纪念意义的礼物——以油画形式呈现的《哈勃望远镜》
中的璀璨星云，成为整场活动的唯美注脚。
托妮·梅耶斯IMAX影展暨女性对话：执着的梦想
开云集团大中华区总裁蔡金青与FT中文网出版人张延
新晋金像影后曾美慧孜与IMAX大中华区首席营销官周美惠