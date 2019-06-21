《我的青春都是你》 曝"一吻倾心"片段，影片不仅拥有宋芸桦宋威龙这对高颜值CP，还有苏打绿和五月天戳爆一代人青春记忆泪点的BGM。

影片今日曝“一吻倾心”版正片片段，当四眼少年摘下牙套和眼镜，出现在舞会上的那一刻起竟完成了从“钢牙学霸”到“新晋男神”的华丽转身。剪裁得当的西服尽显方予可完美九头身比例，当他在舞会上穿过汹涌的人群走来时，在场所有人的目光焦点都被他牢牢锁定。晕晕乎乎的周林林不解方予可为何不和校花跳舞，也无法认同他那套“青梅竹马”的理由，方予可只好用深情一吻给出完美解释。





片中，方予可和周林林这对名义上的青梅竹马，因为方予可“学霸”的特性而使学渣周林林“深受其害”，周林林被迫向学霸方予可的学习时间看齐而有幸和他考上同所大学同专业。两人一路陪伴走过彼此的青春，又因学霸学渣身份悬殊和性格迥异而相爱相杀。两人温馨又默契十足的高甜互动，堪称这个夏天最让人心驰神往的超甜青春组合。





电影《我的青春都是你》作为偶像剧金牌监制柴智屏的最新力作，此次携90后新生代演员宋芸桦（《我的少女时代》、《西虹市首富》等）、宋威龙（《凤求凰》等）和为观众所熟知的老牌戏骨金士杰（《绣春刀》等）同台飙戏，可谓集齐了高颜值和高演技的强大阵容。





演员宋芸桦的少女感赋予了周林林鬼马精灵的独特气质，宋威龙无可挑剔的颜值将方予可学霸男神演绎地十分到位。其中，方予可前后形象的巨大反差也是一个不小挑战，青涩时期的呆萌和大学后男神形象的转变，演员宋威龙都做了很好地诠释！

本片还集结了苏打绿和五月天两大人气组合，苏打绿的《他夏了夏天》非常有态度地表达了年轻人的纯真与狂热；五月天的《我不愿让你一个人》歌词十分戳心，瞬间引爆万千观众回忆起青春里的那个人，可谓泪点满满。