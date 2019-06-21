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黄奕回忆《碟仙》拍摄 曝女儿失联内幕

导演廉涛回应"最恐怖"热议：致敬了《招魂》

2019-06-21 15:57:38 来源：Mtime时光网

黄奕回忆《碟仙》拍摄前后，自曝夺女事件内幕引发关注。针对黄奕提及的《碟仙》是“国内最恐怖的影片”的热议，导演廉涛通过时光网做出回应。

　　时光网讯 日前，黄奕通过微博长文自曝夺女事件内幕，成为网络热点。她表示拍摄电影《碟仙》前后是人生最黑暗的日子，父亲患癌，女儿失联，网上充斥着对她的误解和谩骂。而《碟仙》这部电影，恰好为她提供了宣泄恐惧的出口，教会她如何直面内心的恐惧。



　　黄奕的回应也让《碟仙》这部电影吸引关注。《碟仙》是黄奕主演的首部恐怖电影，在片中饰演一位为救女儿而奋不顾身的单亲妈妈，因与她在现实中的遭遇有几分相似，竟在无意中演活了这个角色。

《碟仙》预告片

　　《碟仙》已经于6月21日全国上映，她在文中将之形容为“我自己看过的国内最恐怖的影片”。这部略显神秘的电影到底什么来头？真的能扛起“国内最恐怖”的头衔吗？

　　本片导演廉涛针对种种热议和质疑做出回应，聊了聊他如何创作这部电影、对于恐怖片类型的理解，等等。

下面是廉涛导演回应：

问：《碟仙》这部电影的创作灵感来自于哪里呢？

廉涛：我不太信任灵感，我经常把昨天的灵感扔进垃圾桶。《碟仙》的创作过程就是不断把昨天的灵感扔进垃圾桶的过程。《碟仙》的创作靠的是我们想把影片做好的热情，在拍摄之前我们就明确了故事里绝不能有被观众诟病的情节，比如：不能和精神分裂有关，不能是做梦，不能是吃迷幻药产生的幻觉，也不能是催眠的自我想象。在此基础上《碟仙》还要做到，一个能让观众移情的故事，而且要足够吓人。《碟仙》是一部凝聚了主创团队心血的电影，欢迎大家走进影院。


问：您拍的几部作品都是恐怖片，为何对恐怖片情有独钟？

廉涛：现在回想小时候看恐怖片的经历，恐怖的情节已经模糊了，能想起的是和发小们一起练胆，在宿舍放恐怖片泡妹子的情景。记忆里那些快乐的瞬间可能就是我拍摄恐怖片的动机。

问：根据你个人经验，拍一部好的恐怖片的要点、关键是什么？与拍摄其他类型电影有何不同？

廉涛：简单的说有两个层面，第一层面就是要吓人，第二层面要对人物的情感有移情。这也是《碟仙》创作时制定的创作原则。

问：有观众看完后认为，看到了一些其他作品的痕迹，比如温子仁《招魂》。你怎么看？

廉涛温子仁《招魂》是一部教科书般的恐怖片，我把《招魂》当成教材一样反复研究，学习它如何营造恐怖情景，如何推动心理恐惧的节奏。我们国内没有好的恐怖片经验积累，只能向国外优秀的恐怖片学习。

《碟仙》是学习后的成果，更是对那些优秀恐怖片的致敬。对于这份学习后交出的期中答卷，这份至诚的致敬之作，我们期待观众走进影院检验，我们相信我们的诚意观众是能感觉到的。


问：为何这部几年前就拍好的影片，到今天才上映？

廉涛：抱歉，不知道。这个要问制片人。

问：你有什么未来的计划？

廉涛：正在做的已经不是恐怖类型，但是恐怖片我还会继续做，我还在不断学习，我对自己的要求是下一部一定要更好，否则宁可不做。



   编辑：飒飒

关键词： 碟仙 恐怖片 黄奕
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