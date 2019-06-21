











下面是廉涛导演回应：

















问：您拍的几部作品都是恐怖片，为何对恐怖片情有独钟？





廉涛：现在回想小时候看恐怖片的经历，恐怖的情节已经模糊了，能想起的是和发小们一起练胆，在宿舍放恐怖片泡妹子的情景。记忆里那些快乐的瞬间可能就是我拍摄恐怖片的动机。





问：根据你个人经验，拍一部好的恐怖片的要点、关键是什么？与拍摄其他类型电影有何不同？





廉涛：简单的说有两个层面，第一层面就是要吓人，第二层面要对人物的情感有移情。这也是《碟仙》创作时制定的创作原则。













《碟仙》是学习后的成果，更是对那些优秀恐怖片的致敬。对于这份学习后交出的期中答卷，这份至诚的致敬之作，我们期待观众走进影院检验，我们相信我们的诚意观众是能感觉到的。









问：为何这部几年前就拍好的影片，到今天才上映？





廉涛：抱歉，不知道。这个要问制片人。





问：你有什么未来的计划？





廉涛：正在做的已经不是恐怖类型，但是恐怖片我还会继续做，我还在不断学习，我对自己的要求是下一部一定要更好，否则宁可不做。











