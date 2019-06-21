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邓超新片放映为去世父亲保留座位

《银河补习班》家乡路演感动恩师

2019-06-21 16:27:57 来源：Mtime时光网

作为献给父亲的礼物，邓超对影片充满感情。影片路演的第一站邓超就选择从家乡江西南昌开始，邓超也特地提前赶到南昌，在路演当天上午到父亲灵前陪父亲喝酒。
      时光网讯 6月20日，电影“爸爸教我的事”全国路演启动，导演邓超俞白眉兵分两路，邓超带着“小马飞”冯泽昂回到自己的老家江西南昌，俞白眉则带着王西、梁超、魏尊来到湖南长沙。

创作初衷特辑

      今天片方曝光了导演特辑，两位身为人父的导演讲述了幕后创作的初心：影片是献给所有父母，也是送给孩子的礼物。《银河补习班》将于7月26日全国上映。
 
      导演特辑中，邓超和俞白眉揭晓了《银河补习班》中父亲马皓文的人物来源。马皓文身上既有邓超、俞白眉各自父亲的影子，也浓缩了为人父后两位导演自己的样子。两位导演也都坦诚：“这是献给我们父亲的电影。”

      作为献给父亲的礼物，邓超对影片充满感情。影片路演的第一站邓超就选择从家乡江西南昌开始，邓超也特地提前赶到南昌，在路演当天上午到父亲灵前陪父亲喝酒。邓超在微博中写道：“我带着献给他的电影开始路演了，第一站就从老家南昌出发，我也会为你在观众席留个空座位，希望你喜欢，爱你爸爸。” ​

      南昌路演现场，一位特别嘉宾的出现让邓超倍感惊喜。他就是也被邓超叫做“老爸”的恩师邓老师。已经76岁高龄到老人家到现场观看了影片，看完片后，邓老师激动不已：“太棒了，这部戏太了不起了，谢谢你，我的学生我的儿子！”邓超对于“老爸”的夸赞十分感动，他讲起了恩师对自己的帮助。

      邓超在江西艺校时一直是“学渣”，然而邓老师却不断鼓励邓超，就像片中的马皓文一样。邓超也将这部电影送给恩师：“感谢你老爸，这个电影也是送给你的，你在我曾经无数次放弃的时候，给我埋下一个种子。”

   编辑：羊羊

关键词： 银河补习班 邓超
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