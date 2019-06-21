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《药神》《邪不压正》吸烟镜头过多

被中国控烟协会批评 得“脏烟灰缸奖”

2019-06-21 17:51:12 来源：Mtime时光网

电影《我不是药神》、《邪不压正》因吸烟镜头过多，获中国控烟协会给出的“脏烟灰缸奖”，协会发布公开信，呼吁主管部门和行业协会对于有过多烟草镜头的影视剧作品，取消其参与评优活动资格。


        时光网讯 日前在中国控烟协会组织的2018年度热播国产影视剧烟草镜头监测中，电影《我不是药神》《邪不压正》，电视剧《猎毒者》因烟草镜头过多获“脏烟灰缸奖”，《悲伤逆流成河》等4部电影、《归去来》等20部电视剧获“无烟影视奖”。

        据介绍，为了消除影视作品中吸烟镜头对人们，尤其是对青少年的影响和诱惑，促进影视工作者拍摄无烟影视作品，中国控烟协会从2007年起开始对热播的电影和电视剧中的烟草镜头进行了监测。

       测评结果显示，2018年度的影视剧中，影片《我不是药神》出现烟草镜头时间最长，影片时长116分钟，出现烟草镜头的总时长达1010秒（16.8分钟），占影片总时间的14.5%，占26部有烟草镜头总时长的34.9%，最长一次112秒。



       影片《邪不压正》时长137分钟，发现烟草镜头个数最多，共发现56个，占26部有烟草镜头总个数的17.5%，平均每2.4分钟出现一次烟草镜头；电视剧《猎毒人》共发现烟草镜头162个，占10部有烟草镜头的个数的56%，电视剧总时长2250分钟 ，有烟草镜头总时长为886.9秒，占10部有烟草镜头总时长的40.8%。

        当日，中国控烟协会还发布“致影视界的公开信”，呼吁主管部门和行业协会对于有过多烟草镜头的影视剧作品，取消其参与评优活动资格。协会表示，影视作品中吸烟镜头严重削弱了人对烟草危害的认知，吸烟影视镜头对青少年尝试吸烟有非常重要的诱导作用。 







   编辑：隐饮

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关键词： 我不是药神
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