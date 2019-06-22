大鹏笑称《铤而走险》是他“被打的最惨的一次”，欧豪则在戏里首次颠覆自我出演冷面杀手。





大鹏和曹保平交流

大鹏与乌兰托雅·朵互动

欧豪



预告中，倾盆雨夜，落魄的刘小俊（大鹏饰）在老万（曹炳琨饰）的“指路”下，孤注一掷地入局黑车生意，却莽撞地在车上遭遇另一位不速之客。一辆黑车，牵出一场性命攸关的多方势力对阵，其中大鹏与欧豪更上演了暴力肉搏、擦枪走火等情节。最后一幕，老万和刘小俊用惊慌的眼神推开车后备箱，似乎有“惊天秘密”在等待着他们。





映后现场，大鹏笑称这是他“被打的最惨的一次”，也自曝在拍摄动作戏过程中，膝盖受伤的经历。首次颠覆自我出演冷面杀手的欧豪说：“对我而言，这部电影最有魅力的就是人物多面性和宽度，夏西这个角色很冷酷，但他心中也有许多柔软之处。”





导演

曹保平

欧豪、沙宝亮饰演夏家兄弟 主创合影





导演甘剑宇阐释电影主旨：“这部影片虽然是很极致的犯罪类型，但在犯罪类型外壳下包裹着温暖的情感内核，探讨了在险境下，人性的转变和成长。”





谈到为何出任监制，曹保平回忆，在很多年前的FIRST影展上，就对青年导演甘剑宇留下深刻印象。





他坦言：“中国不乏优秀的独立影片的青年导演，但是甘剑宇导演始终很坚定地知道自己对类型片的喜爱，我也相信他在未来有潜力成为优秀的剧情片导演。对于电影《铤而走险》而言，大家的感受最重要，希望有更多人喜欢。”影片将于8月16日公映。