黑蚂蚁影业曝光年度片单,除了大鹏的《铤而走险》，秦海璐的《拂乡心》，还有与吴建豪展开动画电影和季播动画领域的合作。





作为黑蚂蚁的大制片体系的完整案例，《铤而走险》不负所望入围金爵奖主竞赛单元。大鹏透露：“这次演了一个陷入困境与挣扎的小人物，风格反差蛮大的。”他还得意说“观众可能会完全认不出我”。











首次挑战反派的欧豪则形容自己的角色“人狠话不多”、“打遍所有人”，跟大鹏更是“从头打到尾”，动作戏十分辛苦，大鹏也连连“诉苦”戏里太惨“一直逃跑被打”。





片中，“黑历史”颇多的二道贩子老万——曹炳琨吐槽虽然自己戏里总“坑”大鹏，但也没逃过“挨打的命运”。而饰演欧豪的阴狠大哥的沙宝亮遗憾因为赶演唱会未能上台，欧豪笑称他“不当反派当歌手去了”。





除《铤而走险》，年内即将上映的奇幻片《超级的我》外，新鲜出炉的片单中不仅有同入围金爵奖的秦海璐导演的《拂乡心》，另外吴有音的《沙海无门》也在筹备当中，导演阐述影片“是非常悲悯的，既有人性、又有史诗意味”。





电影《进击的何果果》则由蒋卓原、周德华共同执导，王子文、张傲月主演，王子文坦言“这是一部献给女性的作品，是都市女性在面对社会和家庭压力下怎么扔掉软弱、更爱自己的故事。”另外，由依辉参与编剧的《清朝棒球队》、《没有番号的中队》也提上日程。除电影外，黑蚂蚁还公布了正在开发中的、改编自都梁作品的电视剧《血色浪漫·终篇》。

据悉，黑蚂蚁影业今年还将在动画领域开启新征程。发布会上，人气超高的“街舞队长”吴建豪带伤过来捧场，并带来一支由他导演制作的MV《Bass Gun》。黑蚂蚁董事长刘博表示，这支定格动画形式的MV很燃很酷，而且里面的玩偶穿戴很多都是吴建豪自己设计的，所以想要做一些新的尝试，这个想法也与吴建豪一拍即合。











发布会上，也正式公布了将《Bass Gun》改编为同名动画电影与季播动画，由吴建豪导演。谈到创作初衷，吴建豪坦言：“那我们想用不同元素碰撞产生新鲜的、有趣的理念，用音乐，加上很多不同的风格，潮流的、动作热血的元素。包括通过音乐去传达一些生活态度。”据悉，除了动画，未来黑蚂蚁也将与吴建豪在时尚潮流等领域有更深度合作。

编辑：hello王小羊