时光网特稿 种种迹象表明，基努·里维斯“回来了”。
《疾速追杀3》
北美开画终结《复仇者联盟4》
的连冠之路，作为一部R级影片，北美豪夺1.5亿美元，全球拿下2.78亿。一言不合就穿着西装到处砍人的基努·里维斯征服了观众，《疾速追杀》
成为罕见的一部比前一部票房更好的系列。
在Netflix喜剧《可能还爱你》
中，基努·里维斯客串饰演自己——或者说疯狂恶搞自己，浮夸、造作、无脑，自称“对中国很了解”，却引得片中的姑娘和现实中的姑娘，都情不自禁摆出花痴脸。
月初，基努·里维斯为其参演的游戏《赛博朋克2077》站台，现身E3展，引发骚动。现场粉丝疯狂尖叫，基努喊了好几次“让我说两句”现场才平静下来。介绍游戏时，他更遭台下男粉丝当众表白“你美到令人窒息”！
连如今好莱坞最强势的“漫威电影宇宙”都虔诚地伸出橄榄枝，凯文·费奇
郑重而谨慎地说：“如果基努要加入MCU，我们得找到最合适的方式”。
外国社交网络上，甚至还出现了一个形容这个现象的专有名词“Keanussance”。Keanu是他的名字“基努”，“ssance”的词尾意味着“复兴”。
基努，复兴了。这个曾凭《黑客帝国》迷倒亿万观众、后又被大厂抛弃打入冷宫的男人，又重回好莱坞一线明星的行列
。