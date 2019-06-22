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基努·里维斯，又杀回来了

《疾速追杀》重回巅峰 传奇故事再遭疯传

2019-06-22 08:24:00 来源：Mtime时光网

终于等到这一天。

　　时光网特稿 种种迹象表明，基努·里维斯“回来了”。

　　《疾速追杀3》北美开画终结《复仇者联盟4》的连冠之路，作为一部R级影片，北美豪夺1.5亿美元，全球拿下2.78亿。一言不合就穿着西装到处砍人的基努·里维斯征服了观众，《疾速追杀》成为罕见的一部比前一部票房更好的系列。


　　在Netflix喜剧《可能还爱你》中，基努·里维斯客串饰演自己——或者说疯狂恶搞自己，浮夸、造作、无脑，自称“对中国很了解”，却引得片中的姑娘和现实中的姑娘，都情不自禁摆出花痴脸。



　　月初，基努·里维斯为其参演的游戏《赛博朋克2077》站台，现身E3展，引发骚动。现场粉丝疯狂尖叫，基努喊了好几次“让我说两句”现场才平静下来。介绍游戏时，他更遭台下男粉丝当众表白“你美到令人窒息”！



　　除此之外，他参与配音的动画《玩具总动员4》正在上映，30年前的“比尔与泰德”系列新作《比尔和泰德寻歌记》将回归，《疾速追杀》系列第4部已经预定，另外还有不少处在传闻阶段的未官宣项目。

　　连如今好莱坞最强势的“漫威电影宇宙”都虔诚地伸出橄榄枝，凯文·费奇郑重而谨慎地说：“如果基努要加入MCU，我们得找到最合适的方式”。

　　外国社交网络上，甚至还出现了一个形容这个现象的专有名词“Keanussance”。Keanu是他的名字“基努”，“ssance”的词尾意味着“复兴”。



　　基努，复兴了。这个曾凭《黑客帝国》迷倒亿万观众、后又被大厂抛弃打入冷宫的男人，又重回好莱坞一线明星的行列

作者：王小Sa   编辑：飒飒

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 基努里维斯 人物 疾速追杀 黑客帝国 传奇

相关电影/影人

基努·里维斯

基努·里维斯

Keanu Reeves

职业：演员 | 制作人 | 导演

查看影人作品  >

疾速追杀3

疾速追杀3 (2019)

8.2

导演：查德·斯塔尔斯基

主演：基努·里维斯

在线播放

疾速追杀

疾速追杀 (2014)

7.2

导演：大卫·雷奇

主演：基努·里维斯

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可能还爱你

可能还爱你 (2019)

6.8

导演：南娜琦卡·克汗

主演：黄阿丽 兰道尔·朴

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玩具总动员4

玩具总动员4 (2019)

8.6

导演：乔什·库雷

主演：汤姆·汉克斯

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黑客帝国

黑客帝国 (1999)

8.7

导演：莉莉·沃卓斯基

主演：基努·里维斯

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生死时速

生死时速 (1994)

8.1

导演：简·德·邦特

主演：基努·里维斯

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太极侠

太极侠 (2013)

5.9

导演：基努·里维斯

主演：陈虎 基努·里维斯

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四十七浪人

四十七浪人 (2013)

6.4

导演：卡尔·里辛

主演：基努·里维斯

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