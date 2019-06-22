终于等到这一天。



时光网特稿























月初，基努·里维斯为其参演的游戏《赛博朋克2077》站台，现身E3展，引发骚动。现场粉丝疯狂尖叫，基努喊了好几次“让我说两句”现场才平静下来。介绍游戏时，他更遭台下男粉丝当众表白“你美到令人窒息”！



















外国社交网络上，甚至还出现了一个形容这个现象的专有名词“Keanussance”。Keanu是他的名字“基努”，“ssance”的词尾意味着“复兴”。













