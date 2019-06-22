新“蝙蝠侠”罗伯特·帕丁森得到英国名导丹尼·鲍尔的力挺，鲍尔认为当丹尼尔·克雷格告别《007》系列电影以后，帕丁森可以接班出演这个国民特工角色。













鲍尔告诉英国媒体：“这个想法有些奇特，因为我当时真觉得‘天哪，他们应该找他来演下一任邦德。’他刚好三十出头，他已经准备好了。”





DC抢先锁定人选（粉丝设计的帕丁森版蝙蝠侠）







