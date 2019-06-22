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新"蝙蝠侠"罗伯特·帕丁森应该接班007？

前"邦德25"导演丹尼鲍尔力挺 可惜DC抢先一步

2019-06-22 15:32:24 来源：Mtime时光网

新“蝙蝠侠”罗伯特·帕丁森得到英国名导丹尼·鲍尔的力挺，鲍尔认为当丹尼尔·克雷格告别《007》系列电影以后，帕丁森可以接班出演这个国民特工角色。

　　时光网讯 《暮光之城》到独立片专业户，再到如今的新“蝙蝠侠”，英国男星罗伯特·帕丁森是好莱坞最炙手可热的新生代偶像之一。

　　近日他又得到英国名导丹尼·鲍尔的力挺，鲍尔认为当丹尼尔·克雷格告别《007》系列电影以后，帕丁森可以接班出演这个国民特工角色。

　　鲍尔告诉英国媒体：“这个想法有些奇特，因为我当时真觉得‘天哪，他们应该找他来演下一任邦德。’他刚好三十出头，他已经准备好了。”

DC抢先锁定人选（粉丝设计的帕丁森版蝙蝠侠）

　　假如原定执导《邦德25》鲍尔没有因创作分歧与007系列“分手”，也许观众就会等到帕丁森接班007的一天。现在帕丁森已经签约DC，即将在马特·里夫斯打造的新版《蝙蝠侠》三部曲中饰演这位哥谭黑暗骑士，蝙蝠侠战袍加身的他恐怕暂时与007无缘了。

   编辑：哦

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 007 罗伯特·帕丁森 邦德
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