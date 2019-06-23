这部电影还获得了第75届奥斯卡金像奖最佳长篇动画片奖，以及第52届柏林国际电影节金熊奖，第21届香港金像奖最佳亚洲电影等等大大小小几十个奖项，这些奖项一张海报都快列不完。

宫崎骏手写信“千与千寻，请多关照”

这次为了配合中国上映，宫崎骏导演还特意手写信告白中国观众：“千与千寻，请多关照”，这句话的中文日文写法完全不同，可见是他是用心准备的。此外，信上还有宫崎骏亲笔绘制的无脸男、龙猫等吉卜力动画代表角色。这封可爱的手写信一经发布，就引发观众泪目。