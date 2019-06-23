时光网特稿
对于影迷来说，最完美的夏天，当然是有《千与千寻》
的夏天！十八年来首次登上中国内地银幕，动画大师宫崎骏
的传奇力作《千与千寻》
，已经在6月21日和翘首以盼的中国影迷们见面了，上映两天票房就轻松突破1.25亿元，观众们的热情，就像当下的天气一样火热。
作为世界电影史殿堂的经典之作，《千与千寻》
可以说是宫崎骏最著名的作品——没有之一。为什么说《千与千寻》
是宫崎骏的巅峰之作？因为无论是艺术水准还是奖项票房，这部电影都拥有难以超越的成就。
在很多粉丝心中，宫崎骏的手绘作品是永恒的经典，尤其以《千与千寻》
为代表，电影中仿佛爱丽斯梦游仙境一样的镜头，以及那些充满想象力的生动画面，每一帧都如诗如画，美到可以直接当电脑桌面。
《千与千寻》
2001年7月在日本首映，随后在全球揽下2.75亿美元的票房，并且创造了日本电影票房神话，在日本国内创下2350万人次观看、308亿日元收入的票房纪录，至今18年过去了，这个票房纪录仍然没有被打破。
这部电影还获得了第75届奥斯卡金像奖最佳长篇动画片奖，以及第52届柏林国际电影节金熊奖，第21届香港金像奖最佳亚洲电影等等大大小小几十个奖项，这些奖项一张海报都快列不完。
《千与千寻》
并不像迪士尼、梦工厂的作品一样，通篇都是老少咸宜的愉快故事，它坚守着宫崎骏的日式传统风格，并充满东方色彩的隐喻。英国BBC曾将其评选为“21世纪百大佳片”第四名，高居所有动画片的榜首位置，外媒《华尔街日报》、《名利场》都给出过100分的满分高分。
《千与千寻》
的故事中有太多的东西可以挖掘，常看常新百看不厌。电影的主角是一个十岁的小女孩，但全片并没有停留在单纯的“儿童片”的层面上，导演在其中融入了许多能触动成人之心的东西。时光君精选了那些你第一次看《千与千寻》
，可能没有get到的点：包括“工作的意义”、“千寻的痛哭”、“无脸男的孤独”、“欲望恶之花”等等，有些片段小时候看只觉得新奇有趣，长大后却会看得泪流满面。
在这部伟大的电影背后，还有许多值得玩味的幕后小故事：千寻的原型是导演朋友家的小女儿，而无脸男的原型竟是著名导演米林宏昌
？国民主题曲《永远同在》不是久石让的作品？油屋的设计有何奥秘，千寻在繁华中奔跑，为何会有种3D的效果呢？时光君都会后面的文章中一一作答。
最后要说的是，《千与千寻》
和中国观众的缘分不浅，虽然该片并没有在中国正式上映过，却有无数观众通过各种各样的盗版渠道，在不同年龄时看过这部电影。
这次为了配合中国上映，宫崎骏导演还特意手写信告白中国观众：“千与千寻，请多关照”，这句话的中文日文写法完全不同，可见是他是用心准备的。此外，信上还有宫崎骏亲笔绘制的无脸男、龙猫等吉卜力动画代表角色。这封可爱的手写信一经发布，就引发观众泪目。
小编忍不住感慨一句，这些年欠宫崎骏的电影票，我们终于有机会还上了！这部美不胜收、隐喻满满的《千与千寻》
，真的值得去电影院细细品味！