网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

"千与千寻"为什么成为宫崎骏的巅峰？

小时候觉得新奇有趣 长大后却看得泪流满面

2019-06-23 08:11:04 来源：Mtime时光网

宫崎骏的巅峰之作

"千与千寻"与中国缘分不浅

你不知道的幕后小故事

"千寻""无脸男"的原型是谁？

影片灵感&油屋设计

宫崎骏动画的永恒母题

锅炉爷爷&萝卜精灵

千寻在繁花中奔跑的3D效果？

瑰丽世界的隐喻全集

人性中的"欲望恶之花"

上一次你可能没看懂

"千寻的痛哭"&"幽灵列车"

值得一看再看二刷三刷

"无脸男的孤独"&"牢记名字"

宫崎骏的巅峰之作《千与千寻》，无论是艺术水准还是奖项票房，都拥有难以超越的成就。全片仿佛一部瑰丽世界的隐喻全集，值得二刷三刷。在这部伟大的电影背后，还有许多值得玩味的幕后小故事。
       

《千与千寻》中国版海报

时光网特稿 对于影迷来说，最完美的夏天，当然是有《千与千寻》的夏天！十八年来首次登上中国内地银幕，动画大师宫崎骏的传奇力作《千与千寻》，已经在6月21日和翘首以盼的中国影迷们见面了，上映两天票房就轻松突破1.25亿元，观众们的热情，就像当下的天气一样火热。

       作为世界电影史殿堂的经典之作，《千与千寻》可以说是宫崎骏最著名的作品——没有之一。为什么说《千与千寻》是宫崎骏的巅峰之作？因为无论是艺术水准还是奖项票房，这部电影都拥有难以超越的成就。

       在很多粉丝心中，宫崎骏的手绘作品是永恒的经典，尤其以《千与千寻》为代表，电影中仿佛爱丽斯梦游仙境一样的镜头，以及那些充满想象力的生动画面，每一帧都如诗如画，美到可以直接当电脑桌面。

       

《千与千寻》中国内地定档预告

《千与千寻》2001年7月在日本首映，随后在全球揽下2.75亿美元的票房，并且创造了日本电影票房神话，在日本国内创下2350万人次观看、308亿日元收入的票房纪录，至今18年过去了，这个票房纪录仍然没有被打破。

       这部电影还获得了第75届奥斯卡金像奖最佳长篇动画片奖，以及第52届柏林国际电影节金熊奖，第21届香港金像奖最佳亚洲电影等等大大小小几十个奖项，这些奖项一张海报都快列不完。

       

《千与千寻》获奖海报

《千与千寻》并不像迪士尼、梦工厂的作品一样，通篇都是老少咸宜的愉快故事，它坚守着宫崎骏的日式传统风格，并充满东方色彩的隐喻。英国BBC曾将其评选为“21世纪百大佳片”第四名，高居所有动画片的榜首位置，外媒《华尔街日报》、《名利场》都给出过100分的满分高分。

       《千与千寻》的故事中有太多的东西可以挖掘，常看常新百看不厌。电影的主角是一个十岁的小女孩，但全片并没有停留在单纯的“儿童片”的层面上，导演在其中融入了许多能触动成人之心的东西。时光君精选了那些你第一次看《千与千寻》，可能没有get到的点：包括“工作的意义”、“千寻的痛哭”、“无脸男的孤独”、“欲望恶之花”等等，有些片段小时候看只觉得新奇有趣，长大后却会看得泪流满面。

       在这部伟大的电影背后，还有许多值得玩味的幕后小故事：千寻的原型是导演朋友家的小女儿，而无脸男的原型竟是著名导演米林宏昌？国民主题曲《永远同在》不是久石让的作品？油屋的设计有何奥秘，千寻在繁华中奔跑，为何会有种3D的效果呢？时光君都会后面的文章中一一作答。



       最后要说的是，《千与千寻》和中国观众的缘分不浅，虽然该片并没有在中国正式上映过，却有无数观众通过各种各样的盗版渠道，在不同年龄时看过这部电影。

       

宫崎骏手写信“千与千寻，请多关照”

这次为了配合中国上映，宫崎骏导演还特意手写信告白中国观众：“千与千寻，请多关照”，这句话的中文日文写法完全不同，可见是他是用心准备的。此外，信上还有宫崎骏亲笔绘制的无脸男、龙猫等吉卜力动画代表角色。这封可爱的手写信一经发布，就引发观众泪目。

       小编忍不住感慨一句，这些年欠宫崎骏的电影票，我们终于有机会还上了！这部美不胜收、隐喻满满的《千与千寻》，真的值得去电影院细细品味！

作者：张梦依   编辑：隐饮

查看全文 ∨

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 千与千寻 宫崎骏 铃木敏夫 动画经典

相关文章

会员评论 (1)

发表

相关电影/影人

千与千寻

千与千寻 (2001)

8.9

导演：宫崎骏

主演：柊瑠美 入野自由

在线播放

宫崎骏

宫崎骏

Hayao Miyazaki

职业：导演

查看影人作品  >

铃木敏夫

铃木敏夫

Toshio Suzuki

职业：制作人

查看影人作品  >

米林宏昌

米林宏昌

Hiromasa Yonebayashi

职业：导演 | 编剧

查看影人作品  >

显示更多∨

本周热读

1

香港娱乐圈星二代命运大不同

有人红足二十年 有人一闪而过

33
一名艺人如何成为万众瞩目的大明星，而且还能保住自己红..
2

日本人到底有多爱“三国”？！

《赤壁》比中国更卖座 游戏层出不穷

看日本人玩转儿“三国”IP。
3

震撼！《攀登者》首曝"点将"版预告

吴京章子怡张译胡歌 组成国产片"王炸"阵容

震撼！即将在国庆档上映的《攀登者》首曝"点将"版预告，..
4

基努·里维斯，又杀回来了

《疾速追杀》重回巅峰 传奇故事再遭疯传

终于等到这一天。
5

《复联4》重映版信息曝光 多7分钟内容

包含对斯坦李致敬彩蛋 6.28起北美重映

《复联4》全球票房超越《阿凡达》在此一举？

查看更多