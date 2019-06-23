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东方梦工厂动画《雪人奇缘》定档国庆

汪可盈&张子枫分别为英文中文版女主角配音

2019-06-23 08:05:15 来源：Mtime时光网

东方梦工厂正式揭晓了全新片单“东方梦想三部曲”，其中首部原创动画电影《雪人奇缘》中国定档10月1日。
      时光网讯 6月22日，由东方梦工厂主办的“万象东梦”发布会在上海举行，电影《雪人奇缘》导演及编剧吉尔·卡尔顿，中方顾问导演束焕，配音演员汪可盈、中文版配音演员张子枫等嘉宾出席了活动。

魔力启程版预告

      在当天的发布会上，东方梦工厂正式揭晓了全新片单“东方梦想三部曲”，其中首部原创动画电影《雪人奇缘》中国定档10月1日。

      发布会上，东方梦工厂首席执行官朱承华首先分享了东方梦工厂迭代升级的历程，并揭晓了东方梦工厂全新动画版品牌标识。他表示：“东方梦工厂成立于2012年，2018年1月以CMC华人文化为首的中方全资收购，现在是一家完全的中资公司，同时我们还启用了全新英文品牌Pearl Studio。”

      东方梦工厂首席创意官周珮铃女士详细介绍了东方梦工厂未来三部动画电影《雪人奇缘》、Over the Moon以及The Monkey King，这三部电影又称“东方梦想三部曲”。周珮铃首先介绍了The Monkey King，这部与周星驰合作的影片讲述了美猴王的故事。周珮玲介绍：“这个美猴王和大家以前所看到的都不一样，影片除了会体现周星驰先生所特有的幽默风格外，还会让我们更加深刻地了解人性，什么是善什么是恶。” The Monkey King将于2021年全球发布。而与Netflix共同打造的Over the Moon则由奥斯卡获奖动画导演格兰·基恩执导。Over the Moon的故事将围绕一位失去妈妈的小女孩而展开。影片预计将于2020年于海外登陆Netflix平台，国内将由东方梦工厂发行。 

      《雪人奇缘》是东方梦工厂首部原创动作电影，片中的雪人大毛也现身发布会现场。女主角小艺配音演员汪可盈笑称：“这也是我第一次这么近距离看到大毛，它和我家的宠物真的好像啊。我很喜欢小动物的玩偶，平时床上也会放很多，所以我对大毛是一见钟情。”

      《雪人奇缘》中文版里将给小艺配音的是演员张子枫，和汪可盈一样，张子枫在上台后对大毛也是“爱不释手”，一直摸着大毛柔顺的长毛，还表示自己很想把大毛带回家。她坦言在看完全片后，觉得自己的配音工作很有压力。中方顾问导演束焕开玩笑说：“我和子枫说，其实大毛外表是一个雪人，内心就是一只哈士奇。你怎么对付哈士奇，就怎么对付大毛就行了。”

   编辑：羊羊

关键词： 雪人奇缘 东方梦工厂 汪可盈 张子枫
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