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拉米马雷克回应"007"片场负面传言

"剧本设计很聪明 丹尼尔受伤后日程有变动"

2019-06-23 09:10:47 来源：Mtime时光网

关于《邦德25》片场上的各路负面新闻，在片中饰演反派的拉米·马雷克希望粉丝们安心，“导演特别棒，一切顺利，丹尼尔受伤后日程有变化。”


　　时光网讯　关于《邦德25》的新闻总是有点儿谜，先是“007”本人丹尼尔·克雷格在片场受伤，刚刚康复；后有传言说导演凯瑞·福永由于沉迷于玩儿PS4游戏耽误剧组进程。

　　除了导演本人在ins上辟了谣，“我打PS4不开工？不存在的，《荒野大镖客2》的进度已经停留在63%好几个月了啊！不要给我剧透游戏结局！”新晋奥斯卡影帝拉米·马雷克也在与外媒的访谈中表示，由自己出演大反派的这部新片，一切进展非常顺利，他很享受在片场上的工作，更因和克雷格合作而感到兴奋。

拉米·马雷克确定加盟的小视频

　　“我还没跟丹尼尔一起拍戏呢，但我很兴奋之后会有机会，”他补充说，“我们已经在挪威拍了一周，跟导演凯瑞·福永和摄影师Linus Sandgren都有合作，他们非常棒。”当被问到影片的剧本，马雷克希望粉丝们能安心，“剧本设计得非常聪明，主创们完全知道人们想要在这种电影里面看到什么，角色也很优秀，我非常兴奋，等不及拍更多戏份了。”

　　至于片场上所发生的各路抓马，马雷克回应到，“丹尼尔受伤了，所以大家在尽量能拍什么拍什么，我昨天跟凯瑞聊了，日程是有变化的。像这样的系列电影，他们已经想好下一步了。”

　　《邦德25》将于明年4月8日公映，拍完片导演就可以安安心心玩儿《荒野大镖客2》了。

   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 007 邦德25 拉米·马雷克 凯瑞·福永
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邦德25

邦德25 (2020)

0.0

导演：凯瑞·福永

主演：丹尼尔·克雷格

在线播放

拉米·马雷克

拉米·马雷克

Rami Malek

职业：演员 | 制作人

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凯瑞·福永

凯瑞·福永

Cary Joji Fukunaga

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