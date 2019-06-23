拉米·马雷克确定加盟的小视频 “我还没跟丹尼尔一起拍戏呢，但我很兴奋之后会有机会，”他补充说，“我们已经在挪威拍了一周，跟导演凯瑞·福永和摄影师Linus Sandgren都有合作，他们非常棒。”当被问到影片的剧本，马雷克希望粉丝们能安心，“剧本设计得非常聪明，主创们完全知道人们想要在这种电影里面看到什么，角色也很优秀，我非常兴奋，等不及拍更多戏份了。”





至于片场上所发生的各路抓马，马雷克回应到，“丹尼尔受伤了，所以大家在尽量能拍什么拍什么，我昨天跟凯瑞聊了，日程是有变化的。像这样的系列电影，他们已经想好下一步了。”





《邦德25》将于明年4月8日公映，拍完片导演就可以安安心心玩儿《荒野大镖客2》了。