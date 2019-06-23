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《玩具4》北美首日票房轻松登顶！

"鬼娃还魂"首日610万 "阿拉丁"坚挺逆袭

2019-06-23 09:17:49 来源：Mtime时光网

《玩具总动员4》北美周五票房报收4739万美元，轻松登顶冠军，不过这个成绩略逊色于预期，超越前作票房有点难度。《鬼娃还魂》开画首日报收610万，《阿拉丁》逆袭成周五票房第三名。


       时光网讯 本周五北美电影票房数据出炉，皮克斯年度新作《玩具总动员4》北美开画首日报收4739万美元，轻松登顶冠军！

     

《玩具总动员4》中国定档预告

这个开画成绩在动画影史仅次于《超人总动员2》7126万和《海底总动员2：多莉去哪儿》5474.6万，位居第三。不过这个表现有些不如预期，按照周五票房的表现，该片首周末票房约为1.23亿美元，此前迪士尼预测该片首周票房1.4亿，业内预计更高首周票房1.6亿-1.7亿。

       不过最近北美电影市场颇为冷清，《玩具4》倒是可以顺利帮助整体回暖，最终票房估计也能够给迪士尼带来不错的收益，不过要想在本土市场超越《玩具3》创下的总票房4.15亿美元成绩，会面临不小的压力。评价方面，CinemaScore影院观众对该片评价为A，与系列前两部一致，不如《玩具3》的A+。此前《超人总动员2》《寻梦环游记》连续两部皮克斯动画都获得过A+的观众评价。

       
恐怖片《鬼娃还魂》开画首日北美收获610万美元，预计周末3天将拿下1510万美元。这部电影的制作成本在1000-1350万美元的中间，比大多数来自新线影业的恐怖片成本要高许多，不过该片目前的票房表现尚可。

       老片方面乏善可陈，迪士尼真人版《阿拉丁》以400万美元的票房位列第三，逆袭本周的其他新老影片，预计将于本周末累计票房达到2.9亿美元。

       索尼哥伦比亚的科幻喜剧《黑衣人：全球追缉》，上映第二个周五取得325万美元，位列第四预计本周末累计票房将达到5300万美元。《爱宠大机密2》周五再收317万，北美票房累计1.1亿美元。

   编辑：隐饮

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关键词： 北美周五票房 玩具总动员4
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