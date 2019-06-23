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《千与千寻》上映两日内地累计破亿

"玩具4"落后明显 "绝杀慕尼黑"逆袭破五千万

2019-06-23 10:30:43 来源：Mtime时光网

《千与千寻》上映两日，内地票房累计近1.3亿，与该片同日上映的《玩具总动员4》内地累计票房5707万，落后差距比较明显。《绝杀慕尼黑》持续逆袭，周六累计票房突破5000万大关。


       时光网讯 根据初步统计，6月22日周六大盘报收1.79亿；《千与千寻》7350万，累计1.295亿；《玩具总动员4》3900万，累计5707万；《黑衣人：全球追缉》1660万，累计2.56亿；《哥斯拉2：怪兽之王》980万，累计8.96亿；《最好的我们》865万，累计3.65亿；《绝杀慕尼黑》825万，累计5389万；《追龙2》350万，累计2.91亿；《我的青春都是你》300万，累计767万；《碟仙》240万，累计562万。

       

《玩具总动员4》中文版先导预告片

周六市场大盘环比上涨53%，全国综合票房回升至1.79亿，宫崎骏经典动画《千与千寻》上映次日环比上涨35%，走势不错上映两天累计票房轻松破亿，首周票房就将超过《龙猫》在内地的收官成绩（1.74亿）。和《千与千寻》同日上映的《玩具总动员4》内地累计票房5707万，落后差距比较明显。

       《黑衣人：全球追缉》位居单日票房第三，累计票房将在下周工作日间冲击3亿关口。《哥斯拉2：怪兽之王》后劲不错，涨幅在老片中最佳，其累计综合票房距9亿大关也只差一步之遥。《绝杀慕尼黑》持续逆袭，周六累计票房轻松突破5000万大关，有望冲击《斯大林格勒》保持的俄罗斯电影最高纪录7200万票房。

   编辑：隐饮

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关键词： 内地票房 千与千寻 玩具总动员4 绝杀慕尼黑
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