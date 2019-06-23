《银河补习班》路演邓超喜提"公主抱"，在观影过程中，观众时而笑成一片，时而默默抹泪，片中幽默与感人相结合的情节让观众十分感动。

























除了感动与泪水，主创所到之处也给当地观众带来无尽欢乐。在山东政法学院，一位男同学与邓超交流过程中，全程扮演“甄嬛娘娘”孙俪的角色，让邓超“不知该如何是好”。这位“男甄嬛”还在舞台上将邓超“公主抱”，引得现场观众尖叫连连。





在看片过程中，梁超饰演的继父孟叔叔成了“笑点担当”，而映后交流中，梁超也被观众亲切称为“继父老师”。年仅六岁、身怀绝技的冯泽昂（饰 童年马飞）更现场大秀街舞，收获无数“妈妈粉”。

























编辑：隐饮