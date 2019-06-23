时光网讯
夏至刚过，全国各地都陆续进入了炎热的夏季，《银河补习班》
“爸爸教我的事”全国路演也持续升温。6月22日，导演邓超
、俞白眉
各自带领主创，分赴山东济南、河南郑州两地与观众共同观影、交流。观影过程中，观众时而笑成一片，时而默默抹泪，片中幽默与感人相结合的情节让观众十分感动。
经过前两站的路演的铺垫，“看《银河补习班》
要带好纸巾”已经成为观众观影后达成的一致共识，片中马皓文与马飞的父子情深更成为感动观众的“催泪炸弹”。在济南站的交流中，一位父亲表示，自己在放映前就被预告片感动流泪，到了影片放映时纸巾已经不够用了，还向一旁的观众借了张纸巾。
这位父亲激动地说道：“我想到了自己的父亲，他在我毕业时就支持我创业，没有他的鼓励，就没有我现在的生活。上映后我要带他去看电影，我有7家影院，我会打折卖票来支持《银河补习班》
。”
除了感动与泪水，主创所到之处也给当地观众带来无尽欢乐。在山东政法学院，一位男同学与邓超交流过程中，全程扮演“甄嬛娘娘”孙俪的角色，让邓超“不知该如何是好”。这位“男甄嬛”还在舞台上将邓超“公主抱”，引得现场观众尖叫连连。
在看片过程中，梁超饰演的继父孟叔叔成了“笑点担当”，而映后交流中，梁超也被观众亲切称为“继父老师”。年仅六岁、身怀绝技的冯泽昂（饰 童年马飞）更现场大秀街舞，收获无数“妈妈粉”。
编辑：隐饮