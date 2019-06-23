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《银河补习班》路演邓超喜提"公主抱"

小主角收获"妈妈粉" 影院老板哭到借纸巾

2019-06-23 11:57:24 来源：Mtime时光网

《银河补习班》路演邓超喜提"公主抱"，在观影过程中，观众时而笑成一片，时而默默抹泪，片中幽默与感人相结合的情节让观众十分感动。
       时光网讯 夏至刚过，全国各地都陆续进入了炎热的夏季，《银河补习班》“爸爸教我的事”全国路演也持续升温。6月22日，导演邓超俞白眉各自带领主创，分赴山东济南、河南郑州两地与观众共同观影、交流。观影过程中，观众时而笑成一片，时而默默抹泪，片中幽默与感人相结合的情节让观众十分感动。



       经过前两站的路演的铺垫，“看《银河补习班》要带好纸巾”已经成为观众观影后达成的一致共识，片中马皓文与马飞的父子情深更成为感动观众的“催泪炸弹”。在济南站的交流中，一位父亲表示，自己在放映前就被预告片感动流泪，到了影片放映时纸巾已经不够用了，还向一旁的观众借了张纸巾。

      这位父亲激动地说道：“我想到了自己的父亲，他在我毕业时就支持我创业，没有他的鼓励，就没有我现在的生活。上映后我要带他去看电影，我有7家影院，我会打折卖票来支持《银河补习班》。”



       除了感动与泪水，主创所到之处也给当地观众带来无尽欢乐。在山东政法学院，一位男同学与邓超交流过程中，全程扮演“甄嬛娘娘”孙俪的角色，让邓超“不知该如何是好”。这位“男甄嬛”还在舞台上将邓超“公主抱”，引得现场观众尖叫连连。

      在看片过程中，梁超饰演的继父孟叔叔成了“笑点担当”，而映后交流中，梁超也被观众亲切称为“继父老师”。年仅六岁、身怀绝技的冯泽昂（饰 童年马飞）更现场大秀街舞，收获无数“妈妈粉”。

      电影《银河补习班》由邓超、俞白眉执导，7月26日内地上映。






   编辑：隐饮

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关键词： 银河补习班
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