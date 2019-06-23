网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

伊朗电影《梦之城堡》领跑上海金爵奖

96岁常枫凭《拂乡心》获封金爵影帝

2019-06-23 21:33:38 来源：Mtime时光网

伊朗电影《梦之城堡》成为本届金爵奖最大赢家，拿下最佳影片、最佳导演、最佳男演员三项大奖。
      时光网讯 6月23日晚，第22届上海国际电影节落下帷幕，金爵奖各奖项归属揭晓。

      伊朗电影《梦之城堡》成为本届金爵奖最大赢家，拿下最佳影片、最佳导演、最佳男演员三项大奖。

      《梦之城堡》的故事中，妈妈生了重病，住进了医院，现已生命垂危。此时，阔别已久的爸爸终于现身。他焦急万分，又犹豫不决，最终他别无他法，只能选择把一双儿女都带在自己身边。然而，在妈妈此前为孩子们造梦的基础上，爸爸如何实现孩子们对于梦之城堡的幻想成为了一个问题。

      评审团大奖和最佳女演员两个重要奖项被格鲁吉亚/俄罗斯/瑞典合拍片《呼吸之间》拿下。

      《呼吸之间》的故事中，伊琳娜已经三十七岁，她曾经是一名医生，在监狱长期服刑后终于出狱，回到家中。为了顺利回归社会，开始新的生活，伊琳娜必须首先赢得身边最亲近的人的信任……

      华语片方面，《拂乡心》助96岁演员常枫拿下最佳男演员奖，《春潮》拿下最佳摄影奖。

      作为台湾演员，常枫已经入行70多年，多次 获得金马奖和金钟奖。他曾在马景涛版电视剧《倚天屠龙记》中饰演张三丰，给内地观众留下了非常深刻的印象。

      登台领奖时，常枫谦虚地开玩笑：“我能够站在这领奖，应该是因为年纪大了。”主持人现场透露，《拂乡心》导演秦海璐曾说过，拍《拂乡心》时有一天拍到凌晨2点，常枫收工后还喝了点小酒，“因为他认为那天的戏是最重的戏，有点压力，拍完了才如释重负。”

      常枫获奖后，秦海涛第一时间在微博发文祝贺，“我何其幸运，能拥有您这位男主角！”

      在今年柏林电影节上拿下最佳男女演员大奖的王景春、咏梅以颁奖嘉宾的身份出现在金爵奖舞台上。

      其中王景春与“抖森”汤姆·希德勒斯顿共同颁发最佳女演员奖。尽管不久前王景春曾在微博表达对《复仇者联盟4》排片过高的不满，其与“抖森”合作颁奖时表现得其乐融融。

第22届上海国际电影节完整获奖名单：
金爵奖最佳影片：《梦之城堡》
评委会大奖：《呼吸之间》
最佳导演奖：《梦之城堡》雷萨·米尔卡里米 ​​​
最佳男演员奖：《拂乡心》常枫&《梦之城堡》哈穆德·贝哈德 ​​​​
最佳女演员奖：《呼吸之间》 ​​​​莎乐美·德穆里娅 ​​​​
最佳编剧：《兄弟会》 亚历山大·龙金&帕维尔·龙金
最佳摄影：《春潮》杰克·波洛克 ​​​
最佳动画长片：《若能与你乘风破浪》
艺术贡献奖：《木生日光下》
最佳纪录片：《时间之桥》



   编辑：羊羊

关键词： 上海国际电影节 梦之城堡 常枫 呼吸之间
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

第22届上海国际电影节

第22届上海国际电影节 (2019)

0.0

在线播放

梦之城堡

梦之城堡 (2019)

0.0

导演：雷萨米尔·卡里米

主演：哈迈德·比达德

在线播放

呼吸之间

呼吸之间 (2019)

0.0

导演：迪托·钦察泽

在线播放

常枫

常枫

Feng Chang

职业：

查看影人作品  >

显示更多∨

会员评论 (2)

发表

本周热读

1

香港娱乐圈星二代命运大不同

有人红足二十年 有人一闪而过

33
一名艺人如何成为万众瞩目的大明星，而且还能保住自己红..
2

日本人到底有多爱“三国”？！

《赤壁》比中国更卖座 游戏层出不穷

看日本人玩转儿“三国”IP。
3

震撼！《攀登者》首曝"点将"版预告

吴京章子怡张译胡歌 组成国产片"王炸"阵容

震撼！即将在国庆档上映的《攀登者》首曝"点将"版预告，..
4

基努·里维斯，又杀回来了

《疾速追杀》重回巅峰 传奇故事再遭疯传

终于等到这一天。
5

《复联4》重映版信息曝光 多7分钟内容

包含对斯坦李致敬彩蛋 6.28起北美重映

《复联4》全球票房超越《阿凡达》在此一举？

查看更多