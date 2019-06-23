伊朗电影《梦之城堡》成为本届金爵奖最大赢家，拿下最佳影片、最佳导演、最佳男演员三项大奖。









《梦之城堡》的故事中，妈妈生了重病，住进了医院，现已生命垂危。此时，阔别已久的爸爸终于现身。他焦急万分，又犹豫不决，最终他别无他法，只能选择把一双儿女都带在自己身边。然而，在妈妈此前为孩子们造梦的基础上，爸爸如何实现孩子们对于梦之城堡的幻想成为了一个问题。









《呼吸之间》的故事中，伊琳娜已经三十七岁，她曾经是一名医生，在监狱长期服刑后终于出狱，回到家中。为了顺利回归社会，开始新的生活，伊琳娜必须首先赢得身边最亲近的人的信任……









作为台湾演员，常枫已经入行70多年，多次 获得金马奖和金钟奖。他曾在马景涛版电视剧《倚天屠龙记》中饰演张三丰，给内地观众留下了非常深刻的印象。





登台领奖时，常枫谦虚地开玩笑：“我能够站在这领奖，应该是因为年纪大了。”主持人现场透露，《拂乡心》导演秦海璐曾说过，拍《拂乡心》时有一天拍到凌晨2点，常枫收工后还喝了点小酒，“因为他认为那天的戏是最重的戏，有点压力，拍完了才如释重负。”





常枫获奖后，秦海涛第一时间在微博发文祝贺，“我何其幸运，能拥有您这位男主角！”





在今年柏林电影节上拿下最佳男女演员大奖的王景春、咏梅以颁奖嘉宾的身份出现在金爵奖舞台上。





其中王景春与“抖森”汤姆·希德勒斯顿共同颁发最佳女演员奖。尽管不久前王景春曾在微博表达对《复仇者联盟4》排片过高的不满，其与“抖森”合作颁奖时表现得其乐融融。















6月23日晚，第22届上海国际电影节落下帷幕，金爵奖各奖项归属揭晓。

编辑：羊羊