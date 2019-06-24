《蜘蛛侠：英雄远征》才是漫威宇宙的阶段完结篇！









视频中，凯文·费奇终于亲口证实了《蜘蛛侠：英雄远征》是“漫威宇宙的阶段完结篇”，此前一直被讨论许久的热门话题终于得以实锤。

在官方发布的这段采访视频中，一开始漫威影业总裁凯文·费奇就直奔主题，表明了《蜘蛛侠：英雄远征》的重要地位：它与“复联3”、“复联4”一样都是漫威花费相当多的精力打磨出的作品，这几部正是漫威宇宙“无限传奇阶段”的终结。并且在创作“复联4”之时就意识到阶段性的真正终章与第三阶段的收官之作必须是《蜘蛛侠：英雄远征》。

































由此可见，蜘蛛侠在这一部中的表现将对于未来漫威电影宇宙的格局走向起到关键性影响。“邻家英雄”如何蜕变成长为真正的超级英雄？如何面对突如其来的重任与使命？经过“复联4”直至《蜘蛛侠：英雄远征》史诗方至终结，这都是影片将会为观众呈现的重要内容。对于凯文·费奇的这段采访视频，粉丝表现出强烈的热情：“终于实锤‘英雄远征’真·终章的地位！更加期待电影！”“绝对相信蜘蛛侠不会让人失望，等待邻家英雄拯救世界！”“期待漫威一哥远征欧洲，崛起吧蜘蛛侠！”

除了引人关注的凯文·费奇采访，官方还发布了一支“混战”版预告片。片中，各种前所未有的巨大灾难侵袭欧洲各地：“水怪”冲垮大桥，“火怪”烧毁房屋，人群惊恐万分四处逃散，警察也无计可施。此时弗瑞局长向蜘蛛侠委以重任，蜘蛛侠身穿新战衣纵身飞入风暴之中，在硝烟弥漫的各个战场飞天遁地，与强敌展开惊险激战。同时，神秘客也加入战斗，熊熊的绿色能量让他与元素众怪兽持续对抗。

《蜘蛛侠：英雄远征》由导演乔·沃茨再次执导，“蜘蛛侠“汤姆·赫兰德、“局长”塞缪尔·杰克逊重磅加盟！更有好莱坞实力派巨星杰克·吉伦哈尔饰演新角色“神秘客”。玛丽莎·托梅、乔恩·费儒、赞达亚、雅各布·巴特朗等原班人马也将悉数回归。