不过现如今，约翰·威克再次唤醒了影迷们心中的基努·里维斯，这个角色让他重新做回了当年那位酷酷的英俊小生。





《疾速追杀3》中字预告 后来俄罗斯黑帮不仅偷了他的车，还把他心爱的小狗杀掉了，约翰·威克开始重操旧业，上演了一系列刀光剑影的血腥复仇大戏。





在这期间，他时不时会去一家位于开罗市中心的大陆酒店，这个酒店专门为罪犯和黑道分子提供服务，但有一条潜规则就是决不允许在酒店这块神圣的地界上发生任何令人“不愉快的事情”。





































基努·里维斯：是的。尤其第一部的结果确实出人意料。第一部拍完以后，我们都忍不住聚在一块讨论，接下来的几部电影还会有什么样的剧情。当然我们其实也拿不准之后还能不能有机会再继续拍下去。





当时我们还没有真切的意识到，这里面最大的推动力其实来源于观众。真的是这样，如果没有观众们对这部电影的热爱，电影根本不会有继续拍下去的可能，压根儿就不会有人站出来或者拿出足够的资源，能让这部电影延续下去。





所以在这里得好好感谢大家，谢谢你们喜欢这部电影，当然那些不太喜欢这部电影的人我也得感谢一下（笑）。





第一部电影拍的各方面还都算ok，在这个基础上，这个故事拥有了自己的生命力，这样我们又能有机会再继续拍第二部。第二部里剧情发生了变化，也改变了一些拍摄方式。拍完以后效果比之前的还要好。就这样良性循环下来了，观众们也喜欢这些电影，我们就更有动力开拍第三部了。





问：影片中有很多真人特效和精心编排的镜头，查德·斯塔尔斯基作为三部电影的导演，据说他还要加入类似电子游戏式的画面，我说的没错吧？





基努·里维斯：是，没错。之前拍第一部的时候我就听他提到过电子游戏式的那种画面了，之后的拍摄过程中我也知道他在寻求这种效果。观众们在看前两部电影时可以注意一下，这里面确实有这样的镜头，而且制作班底还在不断优化这些画面。在第三部中导演是大刀阔斧运用这种方法了。















有些画面看上去感觉就像是在玩第一人称视角的射击游戏一样（一种游戏类型，玩家作为第一主角的游戏），但也有些镜头，随着摄像机位置的移动，画面给人感觉像是一部气势恢宏的音乐剧，亲临现场的那种感觉非常强。导演为约翰·威克量身定做了很多种形象，这就是其中之一。





问：电影为我们大致勾勒出了约翰·威克过去的生活，还涉及到了他家族历史和血统的问题。关于角色身上这方面的内容您们有过什么讨论吗？





基努·里维斯：要说到约翰·威克的过往，其实没什么书或者记录这些可以作为参考的东西。这个人物就是在创作故事的过程中诞生出来的。第二部作品拍出来后，当我们有机会再继续往下拍的时候，导演查德觉得约翰·威克可能会跟罗马人有些连带关系。所以我们做了一点调查工作，发现要让他跟罗马人和吉普赛人扯上关系还是有可能的。





在调查中我们还发现，这两个种族的人们在相关地域繁衍生息和迁徙的过程中，都曾经为独立和自由斗争过。我们觉得把争取独立跟约翰·威克联系在一起还是挺有意思的一件事，就假设他会不会来源于这两个种族，但（出于一些原因）又不属于其中任何一个民族。





我们后来又进行了大量的调查和研究，最后还是选择让约翰·威克变成孤家寡人了（笑），设定他从小就是个孤儿。即便是这样，约翰·威克的身份还是让人感觉很神秘的。





问：在第三部中有些很棒的打斗戏。对此您是否用上了一些特殊装备？是谁的主意把约翰·威克带去了沙漠？





基努·里维斯：是的。当我们讨论第三部戏的故事时，我们决定沿着第二部电影，为观众们开启一些新的故事线索。而且我们考虑引入新的内容。在之前就已经出现过的大陆酒店、“高桌”组织背后会有些什么故事呢？当然随着新线索会连带出现一些新的角色。











在动作戏方面，更多的还是约翰·威克式的经典打斗场面，只不过换了一些人物和环境。导演查德提出了要在电影里安排忍者的角色，还有持刀在摩托飞车上相互追赶（笑）。我完全认可，因为约翰·威克的字典里就没有不可能三个字。











说起沙漠，这个主意还是我出的，我脑海中突然出现了这个画面，约翰·威克穿着西装走在沙漠里。至今我也不知道怎么会出现这个想法。不过肯定还是事出有因的，当时我的想法跟实际画面结合在一起还挺搭调的。所以，摩托飞车是查德的主意，沙漠这个是我的主意。





问：在沙漠现场拍摄感受如何？





基努·里维斯：我以前从没去过撒哈拉沙漠。不过我一直挺想去看看的。后来查德和负责采景的工作人员最终选定了拍摄地点。踩在色彩斑斓的沙子上的感觉简直太棒了。





特别是在一望无垠的天空下，一个人站在浩瀚无边的沙漠中，感觉自己是那么的渺小，在此情此景中，虽然我身体里仍然流淌着兴奋的血液，但也真切感受到人类是那么的脆弱，对大自然油然而生一种谦逊的感觉。在这样的氛围环境中拍戏，对我来说是再好不过的礼物了。





问：为了能亲自拍打斗戏，您进行了大量高强度的训练。有没有一招半式是您特别钟爱的呢？











基努·里维斯：并没有什么。我没有过武术训练的背景。我只知道在电影中怎么演打斗戏。在片中训练我的人们，还有那些负责动作编排的工作人员，他们会很多招式。





有的人一眼就能看出来这个动作属于什么流派或者类型，看见我的表演后就会说：“哎呀我滴个神，他刚刚是做出了XXX了吗？”又或者会说：“这又是个什么鬼？”不过说真的这里面学问还是挺大的。









基努·里维斯：我非常喜欢这个角色，从我内心而言，我非常希望这部电影能继续拍下去。对我来说只要还有故事能讲，电影就还能继续拍。但我不知道查德还想不想往下继续了，而且如果再拍的话导演还会不会是他也都是未知数。具体情况我也不是很清楚了。





问:这几部电影里约翰·威克的一连串行动都是以大陆酒店为基地展开的。酒店的高级设施设备也很抢眼。您还能回忆起来现实中您对高级酒店的初次印象是什么吗？





基努里维斯2003年买房前，长期住在好莱坞的夏特蒙特酒店 ：说起来这个的话，那就是洛杉矶的夏特蒙特酒店。1985年我到了洛杉矶去了那里。这之前我其实去过一次，但那会儿我还是个小孩子，什么都不懂。 ：说起来这个的话，那就是洛杉矶的夏特蒙特酒店。1985年我到了洛杉矶去了那里。这之前我其实去过一次，但那会儿我还是个小孩子，什么都不懂。





夏特蒙特是一家酒店，但给人感觉挺神秘的，而且摇滚风十足。那儿的氛围特别好。至今我都很喜欢那里。





因为当时我还很年轻，那时候拍完戏我也没地方住，没地可去，于是就在夏特蒙特酒店住了很长一段时间。每天我离开酒店去拍戏，随身的东西行李什么的都放在房间，有人给我保管，然后我拍完戏再回来。





有一次我拍戏回来，看到一张印有夏特蒙特字样的信笺上写着：“基努·里维斯，住客”（笑），当时我第一感觉是感谢。谢谢他们能给我一个充满安全感，每天拍完戏还能回来的地方。可能就是这个原因我对夏特蒙特酒店情有独钟吧。





问：电影中有一个场景，哈莉·贝瑞饰演的索菲亚大喊救命，然后你赶紧跑来救场。现实中要是你喊救命，谁会来救你？





基努·里维斯：不管你信不信，基本上遇到危险你只能选择自救。不过要是旁边能有人帮你那自然更好了。我生活中只喊过一次救命。那次是在托潘家峡谷，我的摩托车出了事故，那是一个晚上，我喊了救命。





后来在茫茫黑暗中，居然有人回应我了，我听见有人喊：“这就有人来救你了！”再后来我就看到救护车一闪一闪着灯光开下了山坡。非常感谢当时报警救我的人，不过至今我也不知道是谁救的我。





问：您住在好莱坞山。平日里您能免受关注和打扰，自由自在的散步吗？





基努·里维斯：我在洛杉矶的生活很普通。有很多游客，还很多过往的各种车辆，人们互相之间串门拜访，往来办事。我基本上是每天早晨出来取报纸回去看看，有时候感觉自己挺像笼子里的动物。人们在看着你，有时会听见有人说：“看，出来了一个！”（笑）这个嘛，其实我也懂的，我理解。





不过我在洛杉矶的生活总体来说还算悠闲。没什么人注意我。我的意思是说，在洛杉矶肯定有狗仔队，但我平时也不大出门，也没什么事情可做，我这个人是非常无聊的。