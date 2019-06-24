《拳拳四重奏》讲述的是怀揣音乐梦想的拳击女孩林薄荷，在四位美少年的帮助下，突破重重障碍，最终实现心中所愿的青春校园恋爱故事。





新生代元气力量 零距离感受人气偶像颜值暴击





《拳拳四重奏》讲述的是怀揣音乐梦想的拳击女孩林薄荷，在四位美少年的帮助下，突破重重障碍，最终实现心中所愿的青春校园恋爱故事。新生代演员的加盟完美诠释了剧中美少年们的不同属性，这份来自人气偶像的颜值暴击无疑给这个躁动的夏天增添了更多悸动。





剧中的几位主要角色均由当红人气偶像出任。《偶像练习生》超人气选手罗正饰演乐队吉他手夏子豪。他性格爽朗活泼，青春热血但却有点中二，擅长篮球，爱出风头但头脑简单，想象力丰富，但总是先行动后思考。乐队的贝斯手肖千也则是由人气小鲜肉周翊然饰演，这个角色和他之前《快把我哥带走》中的形象存在很大差异，是一位冷酷叛逆，外表冷漠无情但内心温暖的摇滚少年。另一位《偶像练习生》中的治愈系少年明鹏在剧中饰演韩小白，虽然作为乐队主唱，但他却内向害羞，是软萌可爱存在感低的小透明类型。在剧中他比较自卑，害怕引人注目，但却是隐藏的游戏达人和电脑高手。肖万寻，乐队键盘手，同时也是肖千也的哥哥，由新生代演员段美洋饰演。剧中他是温柔体贴但腹黑毒舌的钢琴王子，是做事有规划，对所有人都面带微笑的学生主席也是整个学院女生心中的白马王子。本剧的女主林薄荷则是由出演过《流星花园》的实力派小花戴蕥琪演绎。她是充满干劲，永不服输的拳击女皇，也是热爱音乐，耿直执着的乐队天才DJ。新生代演员叶禹含在剧中饰演随性洒脱的乐队经理江雪，陈程玉饰演工于心计的学生会副主席梁君逸，都桂宇饰演艾黎轲以及张童欢饰演夏子豪的姐姐夏迪一角。

















绝佳沉浸式体验 超强主创团队 全身心打造恋爱养成新模式





《拳拳四重奏》作为腾讯首部偶像恋爱互动剧，采用的是真人互动的新型剧作模式。制片人缪妍表示在这部剧里观众可以以第一视角的代入感参与互动，自由选择恋爱对象，掌控剧情走向，这种新模式能够最大限度打破观看的边界，势必会在今夏催动真人互动剧的新浪潮。





作为一部沉浸式深 度互动剧，剧中设置多重剧情分支及游戏机制，因此无论剧情还是视觉观感都要求甚高。除颠覆性的拍摄套路外，《拳拳四重奏》为打造出偶像恋爱养成的新模式在主创团队搭建上也是煞费苦心。此次编剧团队由资深编剧武瑶，编剧廖雨嫣以及刘伊菲组成。其中曾执笔过电视剧《人生若如初相见》、《神犬小七》、《功夫婆媳》、新版《风声》等作品的武瑶为总编剧。导演则是由曾入围过戛纳电影节短片单元的国内新锐导演宋嘉峻担任。资深摄影师姜恒担当本剧的摄影，他曾参与电视剧《橙红年代》、《加油吧实习生》、《极品一家人》以及院线电影《初恋浅规则》》等热门作品。造型指导是由一线资深造型老师蓝冰出任，他曾指导过《李茶的姑妈》、《无名之辈》、《你好疯子》等多部优秀作品。同时，凭借《天龙八部》配乐荣获金翎奖年度先锋游戏音乐人大奖的资深音乐人徐鲤为该声音指导，全剧的音乐导演则由刘柏谣以及张玺担任。





为了更好的把游戏与影视深度融合，将真人实拍与互动游戏思维前置结合，更是联合了腾讯互娱以及英众文化倾力加盟该剧，制作人哈鹏，版权出品人杨明、徐鲤，联合出品人丰盛和孙莹以及制片人缪妍和制片经理陈文雯，整个团队诚意与实力兼具，可见一斑。





据悉，《拳拳四重奏》即将与观众们见面。目前《一零零一》互动叙事合辑即将开启官网预约（https://1001.qq.com），届时，请快前往官网预约专属你的心动体验吧，一场关于今夏的恋爱冒险正在等你！















