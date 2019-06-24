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献礼片《一切如你》上海放映致敬秦怡

95岁表演艺术家秦怡生病期间坚持拍摄

2019-06-24 13:21:09 来源：Mtime时光网

在电影拍摄之前，95岁的秦怡生病住院，为了能参与这部影片的拍摄，剧组和秦怡协商在医院里取景拍摄。

黄宏、江平等嘉宾出席活动

      时光网讯 日前，电影《一切如你》在上海电影节期间组织放映活动，总导演兼总编剧黄宏、中影总经理江平等嘉宾出席了活动。

      《一切如你》由十个以家庭为背景的温情故事组成。该片已经被中影作为改革开放四十周年的献礼影片，并将作为建国70周年的献礼影片。

      影片由32位老中青演员联袂出演。黄兆函、傅邵杰、张楠、李譞四位年轻导演共同执导。据悉，16位参演的老艺术家（于洋、于蓝，秦怡，田华、谢芳、牛犇、刘江、杨静、管仲祥、许还山、张勇手、雷恪生、彭玉、李明启、吕中、郑毓芝），平均年龄高达87岁。

      16位中青年演员分别为刘佩琦、奚美娟、侯勇、聂远、王志飞、郭晓东、吴军、张艺兴、马苏、刘琳、颜丙燕、曹磊、徐囡楠、王今心、王毅凡。  


中影总经理江平

      片方介绍，之所以选择在上海电影节观影，是因为影片中有四位参演的表演艺术家来自上海，他们是秦怡，牛犇，郑毓芝和奚美娟。

      在电影拍摄之前，95岁的秦怡生病住院，为了能参与这部影片的拍摄，剧组和秦怡协商在医院里取景拍摄，郑毓芝和奚美娟陪秦怡在医院里完成拍摄。

      在中影组织的参演艺术家观影活动中，当坐着轮椅的秦怡老师出现在电影画面时，在场观影的田华，谢芳，张勇手，刘江等老艺术家鼓掌致敬。选择在上海电影节观影依然是向表演艺术家秦怡老师致敬。

   编辑：羊羊

关键词： 上海国际电影节 一切如你 秦怡 黄宏
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