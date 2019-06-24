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国产动画《未来机器城》上影节展映

故事映衬缺少父母陪伴的青少年群体

2019-06-24 13:53:59 来源：Mtime时光网

影片在主人公苏小麦看似独立、自主，事实上因为从小失去父亲，内心十分脆弱。对旁人缺乏信任，只好用冷漠来掩饰内心的不安。
      时光网讯 6月22日，动画电影《未来机器城》在第22届上海电影节期间展映。影片将于7月26日正式上映。

      《未来机器城》是一个包裹在科幻外衣之下，讲诉陪伴与成长的故事。在未来世界，一个只有72小时记忆的机器人7723，偶然被叛逆的单亲少女苏小麦唤醒，两人因此遭遇重重险境。在并肩冒险的过程中，一向厌恶机器人的小麦在“暖心”机器人7723不离不弃的陪伴之下，逐渐敞开心扉，接受了对方。

      影片主人公苏小麦看似独立、自主，事实上因为从小失去父亲，内心十分脆弱。对旁人缺乏信任，只好用冷漠来掩饰内心的不安。这也映衬了很多现实生活中由于缺少父母的陪伴而造成心理缺失的青少年群体。

      除了故事，片方对影片的画面效果也非常自信：《未来机器城》将故事剧情设定在充满高科技和机器人的未来世界，这不仅需要制作团队有丰富的想象力更需要一流的动画技术去呈现。

      据悉《未来机器城》此前荣获2019年第66届美国音效剪辑协会金卷轴奖最佳动画片声音编辑（音效、音乐、对白），以及在儿童影视业内最具权威的奖项之一 Kidscreen Awards中，获得2019年的最佳动画和最佳设计奖。除此之外，还与《无敌破坏王2：大战互联网》《超人特工队2》《蜘蛛侠：平行宇宙》等动画电影一同提名2019年第46届安妮奖。

   编辑：羊羊

关键词： 未来机器城
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