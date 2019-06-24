《逆流大叔》曝光金像奖最佳原创歌曲MV，吴镇宇彰显热血气质，中年大叔们挥汗练习。





最新出炉的MV曝光了中年大叔们勤奋练习、激烈竞赛的新画面，在超燃旋律和励志歌词的烘托下，大叔们为了目标奋力拼搏的身影更显热血，令人为之动容。《逆流之歌》以“中年追梦”为主题，通过一帧帧制作精良的画面道出了四位面临中年危机的大叔在“龙舟竞技”中重拾冲劲，振作起来克服各自人生的难题。





该电影由香港新锐导演陈咏燊执导，吴镇宇领衔主演，潘灿良、黄德斌、胡子彤、胡定欣、余香凝等实力派港星联袂出演，片方今日配合MV发布了五款人物歌词海报，四位大叔与教练奋力拼搏的身影搭配直击心灵的歌词，一种强烈的共鸣感油然而生。





《逆流大叔》即将在6月28日全国上映，敬请期待。

















