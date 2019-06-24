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《逆流大叔》曝光金像奖最佳原创歌曲MV

吴镇宇彰显热血气质 中年大叔们挥汗练习

2019-06-24 14:36:22 来源：Mtime时光网

《逆流大叔》曝光金像奖最佳原创歌曲MV，吴镇宇彰显热血气质，中年大叔们挥汗练习。
       

《逆流之歌》MV歌词海报-吴镇宇

时光网讯 即将在6月28日登陆内地院线的喜剧片《逆流大叔》今日发布了主题曲《逆流之歌》MV。该曲由获奖无数的香港著名乐队RubberBand创作并演唱，热血励志的歌词搭配振奋人心的旋律，令人印象深刻。在此前公布的第38届香港电影金像奖中，《逆流之歌》更是一举包揽了最佳原创电影音乐和最佳原创电影歌曲两项音乐大奖，为电影锦上添花。

      最新出炉的MV曝光了中年大叔们勤奋练习、激烈竞赛的新画面，在超燃旋律和励志歌词的烘托下，大叔们为了目标奋力拼搏的身影更显热血，令人为之动容。《逆流之歌》以“中年追梦”为主题，通过一帧帧制作精良的画面道出了四位面临中年危机的大叔在“龙舟竞技”中重拾冲劲，振作起来克服各自人生的难题。

      早在此前接受采访时，RubberBand就曾表示：“创作这首歌的时候有很强的共鸣感，很多次去演绎歌曲时，都非常能感受到那个’不要放弃，做人做事都要跟随自己节奏’的意义，真的非常感谢《逆流大叔》这部电影，给了我很多不一样的感受。”
  
      该电影由香港新锐导演陈咏燊执导，吴镇宇领衔主演，潘灿良、黄德斌、胡子彤、胡定欣、余香凝等实力派港星联袂出演，片方今日配合MV发布了五款人物歌词海报，四位大叔与教练奋力拼搏的身影搭配直击心灵的歌词，一种强烈的共鸣感油然而生。

       《逆流大叔》即将在6月28日全国上映，敬请期待。





   编辑：隐饮

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 逆流大叔
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