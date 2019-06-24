周采芹是陈冲眼里的“戏痴”，是吴珊卓、温明娜敬仰的艺术家。也许新版《红楼梦》的贾母、《惊天魔盗团2》里周杰伦的奶奶，才让周采芹慢慢走入中国观众视野，但殊不知她已抒写六十载演艺传奇。













在播放关于周采芹传奇一生的电影《上海的女儿》预告短片后，“向周采芹从艺60周年致敬之夜”活动拉开序幕。电影总监制赵军先生与营销总监李侃先生与在场的所有嘉宾一起揭幕了此次致敬活动的主题Logo——采芹女士和一直小豹子的剪影，把采芹努力、独立且极富魅力的性格刻画。





现场光影交错，在大家观赏了周采芹女士的从艺生涯视频后，《上海的女儿》导演陈苗登场，讲述了她与周采芹结缘经历并分享了许多拍摄中的趣事，并在现场播放了采芹早期发行的复古黑胶唱片。











著名导演顾长卫给予《上海的女儿》很高的评价：“很久以前就听闻周采芹，这部电影让我更深刻地认识了周采芹这个传奇的女性。她演过这么多精彩的角色，而《上海的女儿》终于完整饱满地还原了真实的她，我很感动。陈苗导演打造了一部很有质感的艺术电影，希望更多人能被周采芹和这部电影打动。”





京剧麒派艺术第四代传人鲁肃在电影中有特别出演，活动现场也发表了感受并演唱了一段周采芹之父——京剧大师周信芳的经典唱段，把活动推向高潮。





著名导演吴思远与陈苗女士交流并为电影送上祝贺，他盛赞《上海的女儿》并表示：“这么好的片子应让更多的人看见。”











被周采芹人个人魅力倾倒的不仅是在场的人士，不少的明星都与之渊源匪浅。周采芹是陈冲眼里的“戏痴”，是吴珊卓、温明娜敬仰的表演艺术家。也许新版《红楼梦》反骨的贾母、《惊天魔盗团2》鬼马的周杰伦奶奶，才让周采芹慢慢走入中国观众的视野，但殊不知她已抒写六十载的演艺传奇。





据悉观众除了在上影节展映环节一睹周采芹风采之外，电影的联合出品方大象点映将在NEWS大象城市影展展映本片，从6月底开始在北京、上海、深圳、青岛、成都、南京、杭州等42座城市发起近百场点映。这部致敬之作将在7月2日登陆全国院线。

编辑：hello王小羊