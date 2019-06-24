时光网洛杉矶讯
还记得那个《指环王》
三部曲风靡全球，前两部影片19项奥斯卡提名中拿到6个小金人，第三部11个奥斯卡提名全部获奖，全球票房疯狂揽收共计近30亿美元的灿烂年代么？
而该系列背后的缔造者，“魔戒”系列的造物主，则是英国作家、学者、诗人、哲学家J·R·R·托尔金。托尔金出生于南非的布隆方丹。4岁时因父亲去世而举家迁回英格兰，1915年从英国牛津大学毕业，参加了一战。他因患“战壕热”而在医院里待到了大战结束，正是这段在医院的日子里，他开始了最初的写作生涯。
托尔金与夫人Edith
战后，托尔金成为了一名语言学家，以研究盎格鲁-萨克森语著称，并广泛接触到了英国以及北欧各地流传的神话和民间传说。1937年，托尔金完成了他的第一部作品《霍比特人》，尽管这是一部童话，但它同样适合成人阅读。
由于这部作品销量不错，出版商说服托尔金写作续集，鼓励他完成了他最有名的作品——史诗三部曲《魔戒》。这部作品的写作持续了将近一年，并受到了托尔金的密友C·S·刘易斯的支持。
尼子与莉莉所饰的托尔金夫妇
今年5月，一部以托尔金和他的夫人Edith Bratt为主角的传记性质电影《托尔金》
，在英国和美国进行了公映，由福斯探照灯出品。本片是芬兰导演多姆·卡如库斯基
的首部英文电影，由“尼子”尼古拉斯·霍尔特
和小仙女莉莉·科林斯
饰演托尔金夫妇，影片探索了托尔金的成长岁月，从他身为“孤儿”的成长到结交朋友、参与一战、与妻子相识、并且启发艺术灵感的故事。
Edith是托尔金的人生挚爱，也是他文学作品中的缪斯女神，更是“指环王”世界中“阿尔温·暮星”（三部曲中由丽芙·泰勒
饰演），和露西安·缇努维尔这两位以绝美爱情为著称角色的原型人物。在与时光网记者的采访中，尼子和莉莉分享了自己诠释这一对儿“神仙眷侣”角色的感悟，以及给记者讲述了对自己私人生活和事业影响最大的元素是什么。
阿尔温的原型就是Edith
Mtime：我知道二位都是托尔金先生的粉丝，都很熟悉他的作品。本片对托尔金进行了一次深挖，包括他的私人生活和职业生涯，你们有没有在各自的角色身上发现很神奇的故事？要是搞一次知识竞赛的话，你们二位谁会赢？
莉莉·科林斯：我们二位是指……莉莉和尼克吗？那肯定是尼克。
尼古拉斯·霍尔特：拍摄期间可能是我，但我的记性不是很好。
莉莉：但我觉得你还是会赢，我和你没得比。
尼子：这个故事很神奇，我们各自的角色被合葬在一起，墓碑上刻着两个人的名字，这是一件很有趣的事情。（编者注：墓碑上刻了《精灵宝钻》中贝伦与露西恩这一对儿爱人的名字）
托尔金夫妇的合葬墓
莉莉：我原本并不知道他们两个都是孤儿，他们是在孤儿院相识的，两人一见钟情，然后成了多年的好友。当Edith和其他人订婚时，托尔金在离开前向她示爱，托尔金、她的未婚夫乔治，还有她，他们都聚在一起，就像一个交接仪式，他说，“给你了”，原话不是这样，但真的就像交接一样，非常有意思，那种相互理解，甚至是完全接受。
尼子：他们都知道两人注定要在一起。
Mtime：放在现在很难想象。
莉莉：是啊，现在会有这种事情吗，除非他们很成熟。
尼子：他们会在短信里说。
莉莉：对啊，直接拜拜。
《托尔金》海报
Mtime：托尔金的写作受到盎格鲁萨克逊文学、圣经以及各种神话的影响，但是他把这一切融合在一起，注入了一个全新作品，这也是他最大的亮点。对二位来说，除了你们各自的家庭，对你们的私人和事业影响最大的是什么？
莉莉：是我的朋友，从我大概五岁起就开始影响我，他们都很有艺术细胞。他们和我不是一行，而是在各行各业，房地产、艺术、珠宝、杂志、商界，这些朋友在各行各业工作，对自己的工作也充满热情，他们带出了我不同的一面。认识他们这么久，是他们让我保持我的样子，每次演完一个角色，重新回到自己的状态，有这么一群朋友的陪伴，让我非常满足。
尼子：我也是，我的幽默感就是受到我朋友的影响，我一直觉得你可以从一个人最好的朋友，看出他是一个怎样的人，当我看着我最好的朋友时，我会觉得我真的和他们很像。所以如果你吸收了他们的特点，你应该感到高兴。
（编者注：托尔金的后人特意声明，他们对于本片的拍摄并不赞成，也从未授权。）