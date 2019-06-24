Mtime：我知道二位都是托尔金先生的粉丝，都很熟悉他的作品。本片对托尔金进行了一次深挖，包括他的私人生活和职业生涯，你们有没有在各自的角色身上发现很神奇的故事？要是搞一次知识竞赛的话，你们二位谁会赢？





莉莉·科林斯：我们二位是指……莉莉和尼克吗？那肯定是尼克。





尼古拉斯·霍尔特：拍摄期间可能是我，但我的记性不是很好。





莉莉：但我觉得你还是会赢，我和你没得比。





尼子：这个故事很神奇，我们各自的角色被合葬在一起，墓碑上刻着两个人的名字，这是一件很有趣的事情。（编者注：墓碑上刻了《精灵宝钻》中贝伦与露西恩这一对儿爱人的名字）







托尔金夫妇的合葬墓





莉莉：我原本并不知道他们两个都是孤儿，他们是在孤儿院相识的，两人一见钟情，然后成了多年的好友。当Edith和其他人订婚时，托尔金在离开前向她示爱，托尔金、她的未婚夫乔治，还有她，他们都聚在一起，就像一个交接仪式，他说，“给你了”，原话不是这样，但真的就像交接一样，非常有意思，那种相互理解，甚至是完全接受。





尼子：他们都知道两人注定要在一起。





Mtime：放在现在很难想象。





莉莉：是啊，现在会有这种事情吗，除非他们很成熟。





尼子：他们会在短信里说。





莉莉：对啊，直接拜拜。







《托尔金》海报





Mtime：托尔金的写作受到盎格鲁萨克逊文学、圣经以及各种神话的影响，但是他把这一切融合在一起，注入了一个全新作品，这也是他最大的亮点。对二位来说，除了你们各自的家庭，对你们的私人和事业影响最大的是什么？





莉莉：是我的朋友，从我大概五岁起就开始影响我，他们都很有艺术细胞。他们和我不是一行，而是在各行各业，房地产、艺术、珠宝、杂志、商界，这些朋友在各行各业工作，对自己的工作也充满热情，他们带出了我不同的一面。认识他们这么久，是他们让我保持我的样子，每次演完一个角色，重新回到自己的状态，有这么一群朋友的陪伴，让我非常满足。





预告片 尼子：我也是，我的幽默感就是受到我朋友的影响，我一直觉得你可以从一个人最好的朋友，看出他是一个怎样的人，当我看着我最好的朋友时，我会觉得我真的和他们很像。所以如果你吸收了他们的特点，你应该感到高兴。





（编者注：托尔金的后人特意声明，他们对于本片的拍摄并不赞成，也从未授权。）