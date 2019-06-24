金棕榈提名影片《叛徒》日前在上海电影节首次展映。





电影《叛徒》荣获了2019年第72届戛纳电影节金棕榈提名，与此同时，在刚刚结束的意大利金球奖颁奖典礼上，《叛徒》将年度最佳电影、最佳电影原声音乐两项大奖收入囊中。意大利本土上映后，连续三周获得票房冠军，许多影迷早就表示希望能够在上影节看到《叛徒》，本次展映也可以说是重磅降临，“千呼万唤始出来”了。





此次展映活动，是《叛徒》在国内的首次放映，路画影视蔡公明表示：“《叛徒》的题材相对特别，导演从内部挖掘，将重点放在了角色的塑造和人性的思考上，其精神内容更有现实意义，精神内核也值得反复推敲，是一部值得仔细品味的佳作。”





电影《叛徒》基于真实事件，讲述了意大利黑手党内部分崩离析的过程，西西里黑手党大佬多玛索·布西达的亲人遭曾经的同党残杀，自己随后被引渡回意大利，并以信息提供者身份，与意大利检察官展开协作，摧毁黑手党的故事。





《叛徒》的导演马可·贝洛基奥和贝纳尔多·贝托鲁奇一起被誉为意大利电影的“两大脊梁”，其本人也曾获得第68届威尼斯电影节颁发的终身成就奖。





《叛徒》于戛纳电影节展映期间就斩获无数好评，如电影制片人西蒙尼·加托尼所说：“我们拍摄电影的初衷在于通过电影再现历史，将真实的历史事件加以改编，能够显示出那个时代的缩影，更能够为现在的时代带来启示，不断给我们可以借鉴的现实意义，电影会帮我们记住我们和我们的时代。”

编辑：hello王小羊