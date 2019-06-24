《我的青春都是你》曝"回忆杀"版片段，以宋威龙饰演的方予可的回忆视角，抽丝剥茧地将这对从小一起长大的青梅竹马成长过程都展现了出来。





从年幼的小予可和小林林依稀能看到一些长大后的影子，性格胆小懦弱的小予可因为有了“小女侠”小林林的庇护，开始不再受坏孩子欺负。这段温情脉脉的片段，将缘分是如何开始的完美呈现，也是不少观众表示最能戳爆泪点的一刻。





方予可周林林甜蜜对视 在“青春回忆杀”版片段中，呆呆傻傻的小予可不善言谈，总被邻居家的坏孩子欺负。从天而降的小林林宛若拯救他的“女侠”，从此小予可的眼里心里便都是周林林的可爱笑颜。被小林林给的棒棒糖甜到一路“傻笑”的小予可，希望每天都能见到周林林，于是开启了每天去周林林家的小卖部集铅笔的打卡之路。





可是，长大后的两人因为学霸学渣的殊途而交集变少，不太记事的周林林好像已经忘了和方予可小时候的这段缘分，甚至因为方予可“害”她学习到深夜，而“诅咒”他“回火星吧”！这段周林林在“暗”，方予可在“明”的中学时代的青春回忆，将方予可的情深不辍和周林林的善良勇敢做了极佳诠释，让所有人都感动不已。