乐高小人重演《复仇者联盟4：终局之战》复仇者集结大战，原景镜头的史诗气质与乐高造型的呆萌碰撞出了别样火花。





《复联4》至今在全球热映两个月，北美票房已豪取8.32亿元，全球总票房高达27.35亿美元，其中内地市场贡献了41.91亿元人民币（约6亿美元）。





从本周末开始，该片还将在北美举行重映，重映版据悉时长188分钟，比原版多出7分钟内容，有对斯坦·李的致敬。《复联4》目前距离《阿凡达》制造的全球最高票房27.88亿美元仅有一步之遥。不知重映能否助它打破《阿凡达》的纪录？