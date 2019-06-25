网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

萌帅！网友用乐高重现《复联4》大战

另类演绎复仇者集结 乐高小人化身超级英雄

2019-06-25 17:58:25 来源：Mtime时光网

乐高小人重演《复仇者联盟4：终局之战》复仇者集结大战，原景镜头的史诗气质与乐高造型的呆萌碰撞出了别样火花。
　　时光网讯 有才的网友们近日自制了一段乐高版《复仇者联盟4：终局之战》，将片尾令人热血沸腾的复仇者集结大战用乐高小人重演。《复联4》原景镜头的史诗气质与乐高造型的呆萌碰撞出了别样火花。

　　《复联4》至今在全球热映两个月，北美票房已豪取8.32亿元，全球总票房高达27.35亿美元，其中内地市场贡献了41.91亿元人民币（约6亿美元）。

　　从本周末开始，该片还将在北美举行重映，重映版据悉时长188分钟，比原版多出7分钟内容，有对斯坦·李的致敬。《复联4》目前距离《阿凡达》制造的全球最高票房27.88亿美元仅有一步之遥。不知重映能否助它打破《阿凡达》的纪录？

   编辑：Joker

关键词： 复仇者联盟4 乐高
关注时光网微信

相关电影/影人

复仇者联盟4：终局之战

复仇者联盟4：终局之战 (2019)

8.3

导演：安东尼·罗素

主演：小罗伯特·唐尼

在线播放

会员评论 (15)

发表

本周热读

1

第22届上海国际电影节闭幕红毯

“抖森”&吴京孰帅 长泽雅美&汪可盈谁美

37
相比开幕，本届上海国际电影节的闭幕红毯出现了更多海外..
2

基努·里维斯，又杀回来了

《疾速追杀》重回巅峰 传奇故事再遭疯传

终于等到这一天。
3

《复联4》重映版信息曝光 多7分钟内容

包含对斯坦李致敬彩蛋 6.28起北美重映

《复联4》全球票房超越《阿凡达》在此一举？
4

"千与千寻"为什么能成为宫崎骏的巅峰？

小时候觉得新奇有趣 长大后却看得泪流满面

宫崎骏的巅峰之作《千与千寻》，无论是艺术水准还是奖项..
5

《复联4》有望重映 包含未曝光新片段

冲击"阿凡达"纪录 是否在中国重映尚不确定

漫威CEO凯文·费奇透露《复联4》有望在今年7月附近重映..

查看更多