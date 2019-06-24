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“科幻世界”拍科幻电影这件事好科幻

《我们的科幻世界》授权签约2019年秋开机

2019-06-24 16:16:38 来源：Mtime时光网

创刊40周年，“科幻世界”首次主动“触电”。
　　时光网讯   创刊40周年，“科幻世界”首次主动“触电”。6月22日，科幻电影《我们的科幻世界》于“上海电影节·科幻产业论坛”进行了网络影视改编授权仪式，预计于2019年9月至10月开机，并将在头部视频网站独播发行。


　　作为中国“科幻摇篮”——“科幻世界”四十年来首次出品的电影，该片一经公开，便受到广泛关注。据悉，《我们的科幻世界》改编自当代新锐科幻作家宝树的同名小说，原文刊登于《科幻世界》2019年第4期，讲述了科幻作家谢宝舒被漫画家学妹沈淇“拦截”，一同来到儿时经常光顾的“星光书店”，最后被卷入一场谋杀案中的故事。
 
　　该小说是宝树为《科幻世界》创刊四十周年而作，同时也是科幻世界四十周年特别征文系列作品之一。
 
　　《科幻世界》杂志、中国幻想小说界最高奖项银河奖、撞题1993年高考作文的杂志刊文《假如记忆可以移植》……宝树将这些中国科幻迷熟悉的经典元素融入小说，以回忆录的形式创作了《我的科幻世界》一文。通过还原小说中的元素，电影《我们的科幻世界》描绘出科幻世界杂志社的成长轨迹。 
 


　　自1979年创刊以来，《科幻世界》（原名《科幻文艺》）一直是中国最重要的科幻文化普及杂志，同时也是中国最主要的科幻小说发表平台。刘慈欣、王晋康、何夕、韩松等中国当今最活跃的科幻作家，都是通过这本杂志被读者认识的。
  
　　科幻世界每年都会孵化大量优质科幻文学IP，而这些IP也是数字娱乐产业的内容来源。例如，今年大获成功的科幻电影《流浪地球》，其同名原著作品便是首发于《科幻世界》杂志2000年第7期的短篇小说《流浪地球》。
 

   编辑：hello王小羊

关键词： 我们的科幻世界
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