"聚焦意大利大师班"上海开讲，《完美陌生人》导演保罗·格诺维瑟分享从影经历，和观众共议电影创作。











《完美陌生人》是保罗最广为人知的电影，因独特的话题、大众化的共鸣，影片成为各国翻拍的对象，也为保罗带来了意大利电影大卫奖最佳影片、最佳电影剧本等殊荣。在很多人看来，保罗是一片成名，但其实除了《完美陌生人》他还有很多关于电影的话想说。















当天出席活动的嘉宾还有，意大利国家电影音像和多媒体工业协会国际业务部主任及意大利对外贸易委员会视听事务项目协调罗伯特•斯塔比勒（Roberto Stabile），意大利上海领事馆商务领事穆岚朵（Ludovica Murazzani），意大利文化遗产、活动部影视总监玛丽艾拉•特鲁克里（Mariella Troccoli），意大利对外贸易委员会上海代表处副代表珮卓丽（Valentina Petroli）。





导演保罗的电影都是从生活很细微处出发，最终折射的是一种社会现象或者心理，比如在《完美陌生人》中，保罗就通过一场看似轻松的游戏讽刺了现代人充满疮痍的感情生活，谈到这种处理方式，保罗认为电影的目的是讲述故事，而故事要在现实中能找到对照，所以要很认真的观察现实，电影就是在对现实细节的观察之上进行创作。





截至目前，《完美陌生人》已有中国、法国、德国、西班牙等多个国家改编翻拍的版本，对于这些不同的版本，保罗直言，对于导演来说被翻拍不一定是件开心的事，因为原先电影的结局、角色设定、风格可能会改变，但在这些国际版本里，有一点是不变的，那就是电影的主题——我们对身边的人究竟有多了解。





不管是观众最熟悉的《完美陌生人》，还是最近的《命运咖啡馆》，保罗的很多作品都是喜剧，说到对喜剧理解，保罗回应，喜剧应该有一个悲剧的内核，像是《完美陌生人》实则是用了看似轻松、诙谐的方式，去诠释人与之间相互伪装的悲剧。其实世界范围内对喜剧有一种偏见或约定俗成的东西，喜剧不一定就要让观众笑，也有很多让人尴尬无奈与苦笑不得的境地。











大师班现场，保罗除了分享从影经历和创作历程，还带来了自己创作的新书《我生命的第一天》。谈及新书的创作缘起，保罗透露，自己最近的两部影片都是在讲述悲剧性的故事，比如《命运咖啡馆》传递的就是，为了达到目的，我们能做出多大的牺牲，人性的黑暗面能退到哪一步。





大师班最后，面对现场希望未来从事电影行业学子的提问，保罗真诚的给予建议，一个新导演不要过多关注电影之外的东西，只需要专注电影的故事与内容，作为导演的突破口是要在创作中找到自己的观点，将影片故事以让人眼前一亮的方式呈现出来。

编辑：隐饮