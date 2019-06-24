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贾樟柯等电影人与法国观众深度对话

平遥电影展首次海外学术活动 在巴黎举办

2019-06-24 17:04:53 来源：Mtime时光网

平遥电影展首次海外学术活动日前在巴黎举办，贾樟柯和中国青年电影人贺斌、唐永康、李珈西等亮相巴黎，与法国观众深度对话。
       时光网讯 法国当地时间6月22日晚，“平遥电影展在巴黎”活动连续举办贾樟柯大师班和中国青年影人对话两场活动，贾樟柯和中国青年电影人贺斌唐永康李珈西竹原青朱津京先后与巴黎观众分享了影片制作、拍摄经验和中国电影发展现况，这也是平遥国际电影展学术版块的首次海外延展活动。



       截止目前，“平遥电影展在巴黎”的五部影片已在法国mk2 Bibliothèque与巴黎观众见面，吸引了众多巴黎观众前来观影，媒体及观众均反响热烈。

       两场来自平遥国际电影展的学术分享吸引了包括著名法国摄影师埃里克·戈蒂耶在内的众多巴黎观众前来参加。贾樟柯首先分享了自己作为监制，与中国年轻导演的几次合作经历，包括《Hello！树先生》《枝繁叶茂》和《记忆望着我》等。他说：“作为监制，我觉得最重要的工作之一就是让青年电影人清楚自己作品的优点在哪里。”



       此外，贾樟柯也向法国观众详细地介绍了中国电影的现状以及创立平遥国际电影展的初衷。“一个地区在电影市场最好的时候，往往是电影创作趋于保守的时刻。”贾樟柯说，“本土市场的选择，会让电影人忘记还有全球性、前瞻性的电影艺术选择标准。此时，需要一个电影展，把全球最新的电影介绍到中国，让观众不至于被本土市场所筑的围墙而窒息。”



       在随后进行的中国青年电影人对话环节，《过春天》制片人贺斌，《星溪的三次奇遇》导演竹原青、摄影指导朱津京与《周军的行走》导演唐永康、制片李珈西，与平遥国际电影展艺术总监马可·穆勒、资深节目策划杜阿梅对话，分享了自己影片的制作经费及导演过程，并围绕中国年轻电影导演处女作的投资金额、影片的发行情况、导演如何进行题材选择、拍摄与制作经验等现场观众关注的几个话题，进行了深入探讨与交流。

       除了学术活动，“平遥电影展在巴黎”已经在法国mk2 Bibliothèque电影院成功放映了《过春天》《过昭关》《时间去哪儿了》《芳华》和《星溪的三次奇遇》五部影片，吸引了众多巴黎观众前来观影，媒体及观众均反响热烈。

       法国解放报、国际银幕、法国《三色》杂志等多家媒体均对此次展映活动进行了报道；而法国导演埃里克·侯麦的两位御用女演员阿曼达·朗格勒（Amanda Langlet）和罗赛特（Rosette）则专程来到《星溪的三次奇遇》放映现场观影，其中Amanda Langlet曾出演《沙滩上的宝莲》中的“宝莲”一角。

       在未来的两天时间里，“平遥电影展在巴黎”还将继续面向巴黎观众放映《周军的行走》和《芳华》两部影片，全部活动将于6月25日结束。

   编辑：隐饮

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关键词： 平遥影展
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