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郝蕾《春潮》上影节斩获最佳摄影大奖

摄影师包轩鸣自我剖析：找准导演的感觉

2019-06-24 18:14:30 来源：Mtime时光网

在获奖后摄影师包轩鸣表示，“不管有什么技术的困难，都没有关系，因为这个场景的感觉是对的，这就是导演想要的感觉。”
      
美籍摄影师包轩鸣

　　时光网讯 昨日，第22届上海电影节正式落下帷幕。本届上影节期间，由廖庆松、市山尚三监制，杨荔钠编剧并执导，郝蕾、金燕玲领衔主演，曲隽希、李文波主演，黄尚禾特别出演的电影《春潮》拿下最佳摄影大奖（摄影师包轩鸣），成为本届上影节获奖影片中唯二两部华语电影之一。

　　评委会在评语中认为：“摄影师巧妙运用光影和镜头将导演想法生动呈现，令观众身临其境，感同身受。”

　　凭借对“原生家庭”问题的精准聚焦和犀利解剖，展现出这一社会热点与痛点问题的细致肌理，并为这一问题的解决开出极具启发性的“药方”。

　　电影《春潮》讲述了三代女性在同一屋檐下用怨怼表达爱意、又用爱意溶解怨怼的故事。为了呈现一个逼真的北方家庭生活空间，《春潮》的大部分室内场景都在一间真实的公寓楼房间内拍摄，狭小的空间和复杂的光影条件对摄影指导包轩鸣提出了巨大挑战。

　　然而，凭借精确而自然的镜头调度，《春潮》还是在狭小的家庭空间内最大程度地展开人物之间互动的丰富性，同时又尽可能地减少了镜头语言中的雕琢痕迹，让故事在镜头面前自然敞开，拉近了故事与观众生活史之间的距离。


　　在获奖后摄影师包轩鸣表示，“不管有什么技术的困难，角度的设置不理想、灯光的灯位不理想，这些都没有关系，因为这个场景的感觉是对的，这就是导演想要的感觉。”
 
　　《春潮》对原生家庭困境的呈现犀利而精准，但该片并未将代际之间的相处描绘成一场西西弗斯式的循环往复，而是展现了三代人为了突破这一困境而采取的各自不同的努力。虽然这些努力各有成败，但《春潮》的创作者还是借此点出了原生家庭可能的前进方向，对这一深深困扰当代人的“病灶”开出了疗愈“药方”。

   编辑：汀

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 春潮 上影节 郝蕾 获奖
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春潮

春潮 (2019)

-1.0

导演：杨荔钠

主演：郝蕾 金燕玲

在线播放

包轩鸣

包轩鸣

Jack Pollack

职业：摄影

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