在获奖后摄影师包轩鸣表示，“不管有什么技术的困难，都没有关系，因为这个场景的感觉是对的，这就是导演想要的感觉。”

美籍摄影师包轩鸣







评委会在评语中认为：“摄影师巧妙运用光影和镜头将导演想法生动呈现，令观众身临其境，感同身受。”





凭借对“原生家庭”问题的精准聚焦和犀利解剖，展现出这一社会热点与痛点问题的细致肌理，并为这一问题的解决开出极具启发性的“药方”。





电影《春潮》讲述了三代女性在同一屋檐下用怨怼表达爱意、又用爱意溶解怨怼的故事。为了呈现一个逼真的北方家庭生活空间，《春潮》的大部分室内场景都在一间真实的公寓楼房间内拍摄，狭小的空间和复杂的光影条件对摄影指导包轩鸣提出了巨大挑战。





然而，凭借精确而自然的镜头调度，《春潮》还是在狭小的家庭空间内最大程度地展开人物之间互动的丰富性，同时又尽可能地减少了镜头语言中的雕琢痕迹，让故事在镜头面前自然敞开，拉近了故事与观众生活史之间的距离。









《春潮》对原生家庭困境的呈现犀利而精准，但该片并未将代际之间的相处描绘成一场西西弗斯式的循环往复，而是展现了三代人为了突破这一困境而采取的各自不同的努力。虽然这些努力各有成败，但《春潮》的创作者还是借此点出了原生家庭可能的前进方向，对这一深深困扰当代人的“病灶”开出了疗愈“药方”。