《阿拉丁》韩国上映第五周还能创纪录的日入超过40万人次，让人不禁感叹韩国人究竟是有多爱音乐剧电影！？借此机会，不妨来回顾下至今在韩国卖座的那些音乐剧（音乐）电影。









除了《玩具总动员4》，迪士尼的爆款音乐剧电影《阿拉丁》在韩国已经上映一个月有余，第五个周末仅以2万观影人次的微弱劣势屈居亚军。该片累计观影人次已逼近700万。









《阿拉丁》目前仍高居预售榜榜首





截止发稿时，《阿拉丁》在预售榜上仍以36.1%高居榜首，《玩具总动员4》以21.1%位列第二。











根据漫画改编的本土新片《吾王长存》首周第三 根据漫画改编的本土新片《吾王长存》首周第三











《寄生虫》累计观影人次突破900万 《寄生虫》累计观影人次突破900万





《寄生虫》从上周的第二位落至第四位，累计观影人次突破900万人次。该片上映14天突破900万人次的速度，超过了《阳光姐妹淘》的736万人次，刷新了韩国历年5月最高观影人次纪录。









6月21日-6月23日（2018年第25周）末票房统计数据排名 （观众数单位：万人次/票房单位：亿韩元)







本周上映新片：





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