时光网讯
迪士尼经典续作《玩具总动员4》
在韩国首周末票房登顶，险胜后劲十足的自家真人音乐剧电影《阿拉丁》
。特别值得一提的是，《阿拉丁》在韩国累计观影人次已经逼近700万人次，上映第五周还能创纪录的日入超过40万人次，让人不禁感叹韩国人究竟是有多爱音乐剧电影！？借此机会，不妨来回顾下至今在韩国卖座的那些音乐剧（音乐）电影。
《玩具总动员4》在韩国上映首周末动员81万观影人次，首周累计观影人次突破百万。影片用时4天突破百万人次的速度，是韩国上映迪士尼动画电影中最快的，与《冰雪奇缘》
速度相当。同时相比皮克斯出品的《超人总动员2》
（5天）和《寻梦环游记》
（6天）都要快。
除了《玩具总动员4》，迪士尼的爆款音乐剧电影《阿拉丁》在韩国已经上映一个月有余，第五个周末仅以2万观影人次的微弱劣势屈居亚军。该片累计观影人次已逼近700万。
《阿拉丁》22日周六的上座率高达56%，23日周日上座率为51%，成为韩国首部上映第五周还能日入40万人次的电影，而其上映第五个周末的总观影人次更是高达95万人次，比位列韩国历年票房榜首的《鸣梁海战》
（2014）、《极限职业》
（2019）、《与神同行：罪与罚》
（2017）和《国际市场》
（2014）都要高。
截止发稿时，《阿拉丁》在预售榜上仍以36.1%高居榜首，《玩具总动员4》以21.1%位列第二。
凭借《犯罪都市》
（2017年，688万人次）捧获年度新人导演奖的姜允成新作《吾王长存》
新映上榜第三。影片改编自韩国网漫《吾王长存》，讲述来自木浦的黑社会老大在选举中参选，变身为政治家，改变国家面貌的故事。该片目前在韩国Naver上的观众评分8.92，媒体评分5分。
根据漫画改编的本土新片《吾王长存》首周第三
《吾王长存》的制作成本为100亿韩币，需要动员到270-300万观影人次才能实现回本。首周结束累计观影人次达到68万，回本之路目测有些艰难。有韩媒评论，该片虽然首周排名在《寄生虫》
之前，但也是因为《寄生虫》的冲击，首周票房未能达到预期。
《寄生虫》累计观影人次突破900万
《寄生虫》从上周的第二位落至第四位，累计观影人次突破900万人次。该片上映14天突破900万人次的速度，超过了《阳光姐妹淘》的736万人次，刷新了韩国历年5月最高观影人次纪录。
本周排名第五的是试映上榜的基努·里维斯领衔动作片《疾速追杀3》
，该片将于6月26日在韩国正式上映。此外，新片上榜的还有恐怖片《鬼娃还魂》
，首周上映以3万观影人次排名第八。
6月21日-6月23日（2018年第25周）末票房统计数据排名
（观众数单位：万人次/票房单位：亿韩元)
本周上映新片：
编辑：ruo