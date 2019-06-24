时光网讯
由《初恋这件小事》
女主角——泰国初恋女神“小水”平采娜、泰国当红小鲜肉Nine “小九”奈哈联合主演的电影《友情以上》
日前发布确认引进海报，宣布即将上映。
这个世界上，有很多人的关系似乎在“朋友”和“恋人”的边缘地带中徘徊，这种关系可以称之为“友情以上”。对于深陷其中的人来说，这是一个特殊的区域，他们无法真正与亲密的朋友保持朋友关系，也无法成为朋友的爱人。
片中平采娜饰演的琴和小九饰演的潘是一对十几年的“好朋友”，但是心中却都对彼此有一些不敢说出来的小秘密。该片由《天才枪手》
原班人马制作，已在台湾地区和香港地区上映，此番登陆内地，令人期待。
海报中，男女主角潘和琴做出了友情以上经典手势（好人卡官方标识），“我喜欢你”，“对不起你只是我的好朋友”。男主角脚下路障的设置，也暗示男女主之间难以逾越的友情禁区。
电影《友情以上》讲述了潘和他最好的朋友琴陷入友情以上的关系长达10年。潘和历任女友分手，琴都会开导他。每次琴和男友吵架的时候，无论她在缅甸、马来西亚还是香港的哪个地方，她都会给潘打电话，然后潘就会利用自己当空少的特权坐飞机去陪她。
有一天琴突然问潘：“你想没想过如果有一天我们在一起会怎么样？”潘知道这可能是他越过那条界限唯一的机会，但是他无法知道，如果这次脱离了友情以上，他们是将开始一段浪漫恋爱还是彻底友尽……
拥有四分之一中国血统平采娜·乐维瑟派布恩
，当年凭借饰演《初恋这件小事》女主角小水这一角色，获得了泰国国民初恋女神的称号，被称为“泰国沈佳宜”，她也是泰国少有的，极具天赋的90后女演员之一。九年后，平采娜主演全新爱情喜剧《友情以上》，饰演女主角琴。这也是她首次和泰国当红人气小鲜肉奈哈·西贡索邦合作。
影片拍摄横跨东南亚多个国家，是泰国2019年上映首日票房最高的泰国电影，也是泰国影史上最快破亿的电影。