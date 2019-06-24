片中平采娜饰演的琴和小九饰演的潘是一对十几年的“好朋友”，但心中对彼此有一些不敢说出的小秘密。该片由《天才枪手》原班人马制作，已在台湾地区和香港地区上映，此番登陆内地，令人期待。





这个世界上，有很多人的关系似乎在“朋友”和“恋人”的边缘地带中徘徊，这种关系可以称之为“友情以上”。对于深陷其中的人来说，这是一个特殊的区域，他们无法真正与亲密的朋友保持朋友关系，也无法成为朋友的爱人。









海报中，男女主角潘和琴做出了友情以上经典手势（好人卡官方标识），“我喜欢你”，“对不起你只是我的好朋友”。男主角脚下路障的设置，也暗示男女主之间难以逾越的友情禁区。





电影《友情以上》讲述了潘和他最好的朋友琴陷入友情以上的关系长达10年。潘和历任女友分手，琴都会开导他。每次琴和男友吵架的时候，无论她在缅甸、马来西亚还是香港的哪个地方，她都会给潘打电话，然后潘就会利用自己当空少的特权坐飞机去陪她。





有一天琴突然问潘：“你想没想过如果有一天我们在一起会怎么样？”潘知道这可能是他越过那条界限唯一的机会，但是他无法知道，如果这次脱离了友情以上，他们是将开始一段浪漫恋爱还是彻底友尽……













影片拍摄横跨东南亚多个国家，是泰国2019年上映首日票房最高的泰国电影，也是泰国影史上最快破亿的电影。