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"狮子王"曝新海报水彩呈现色调艳丽

IMAX杜比RealD版海报展非洲草原生机盎然

2019-06-24 22:24:35 来源：Mtime时光网

IMAX海报实景再现非洲大草原生生不息的美景，而杜比和RealD版海报则以水彩画呈现片中的主要角色和元素，色调艳丽同样带来生机盎然之感。
　　时光网讯 迪士尼“真狮”版《狮子王》即将于7月12日领先北美一周登陆中国内地院线。今日官方发布IMAX、杜比和RealD 3D版海报。IMAX海报实景再现非洲大草原生生不息的美景，而杜比和RealD版海报则以水彩画呈现片中的主要角色和元素，色调艳丽同样带来生机盎然之感。









　　时隔25年，曾经获奖无数的影史现象级巨制华丽升级，即将在IMAX大银幕上重启一代人的童年回忆，最新的《狮子王》围绕小辛巴展开，讲述了他经历艰难险阻，最后在家人、朋友的陪伴下，成长为森林之王的故事。

　　此次不仅乔恩·费儒领衔《奇幻森林》的奥斯卡金奖团队全力出击，影片更力邀曾凭借动画版斩获奥斯卡的配乐大师汉斯·季默(Hans Zimmer)和音乐巨星埃尔顿·约翰(Elton John)再度回归，致敬片中众多经典的音乐瞬间。
 
　　影片配音阵容同样梦幻奢华——联手演绎辛巴和娜娜的影视歌三栖新星唐纳德·格洛沃和乐坛天后碧昂丝合计共获得28座格莱美；曾凭借《为奴十二年》(12 Years a Slave)提名奥斯卡最佳男主角的契威特尔·艾吉弗(Chiwetel Ejiofor)则为反派刀疤配音。此外，塞斯·罗根、比利·艾希纳为最佳拍档彭彭和丁满配音，更是力邀原版动画中为木法沙配音的詹姆斯·厄尔·琼斯再次出山，演绎威严睿智的狮王。
 
　　迪士尼全新《狮子王》即将于7月12日王者归来，以3D/IMAX 3D/杜比影院/中国巨幕等格式全国公映。

   编辑：ruo

关键词： 狮子王 海报
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导演：乔恩·费儒

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