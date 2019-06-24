IMAX海报实景再现非洲大草原生生不息的美景，而杜比和RealD版海报则以水彩画呈现片中的主要角色和元素，色调艳丽同样带来生机盎然之感。























时隔25年，曾经获奖无数的影史现象级巨制华丽升级，即将在IMAX大银幕上重启一代人的童年回忆，最新的《狮子王》围绕小辛巴展开，讲述了他经历艰难险阻，最后在家人、朋友的陪伴下，成长为森林之王的故事。





此次不仅乔恩·费儒领衔《奇幻森林》的奥斯卡金奖团队全力出击，影片更力邀曾凭借动画版斩获奥斯卡的配乐大师汉斯·季默(Hans Zimmer)和音乐巨星埃尔顿·约翰(Elton John)再度回归，致敬片中众多经典的音乐瞬间。

影片配音阵容同样梦幻奢华——联手演绎辛巴和娜娜的影视歌三栖新星唐纳德·格洛沃和乐坛天后碧昂丝合计共获得28座格莱美；曾凭借《为奴十二年》(12 Years a Slave)提名奥斯卡最佳男主角的契威特尔·艾吉弗(Chiwetel Ejiofor)则为反派刀疤配音。此外，塞斯·罗根、比利·艾希纳为最佳拍档彭彭和丁满配音，更是力邀原版动画中为木法沙配音的詹姆斯·厄尔·琼斯再次出山，演绎威严睿智的狮王。

迪士尼全新《狮子王》即将于7月12日王者归来，以3D/IMAX 3D/杜比影院/中国巨幕等格式全国公映。

编辑：ruo