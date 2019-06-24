法国著名大师级导演克洛德·勒卢什，带领法国女导演安妮·芳婷，及法国明星梅尔维尔·珀波等出席２开幕式，中国著名导演毕赣和刁亦男，也表示庆贺。















今年，这位82岁高龄的老导演召集原班人马，又为当年那部杰作完成了一次续作——《最美年华》（Les Plus belles années d'une vie）。这位法国电影史上的大师将在影展期间与影迷分享他的创作经验，令人期待。





除勒卢什之外，本届影展中的三部影片主创也会来到中国，亲自为观众推介他们的作品。























《怪物游乐园》（又名《僵尸游乐园》）是一部富于奇异幻想与法式黑色幽默的动画片，曾进入戛纳电影节特别放映单元。而本片的两位导演阿尔蒂尔·德·潘和阿莱克西·杜考尔也将来到中国与多地观众见面，并参加在北京举行的第16届法国电影展映闭幕活动。









安妮·芳婷分享了她当年同张曼玉一同拍摄功夫片的趣事,珀波提及《以恩宠之名》的社会现实意义，勒卢什则表达了自己对中国之行的开心，和希望影迷能喜欢《最美年华》的愿望。当被问及何以横跨60年还有动力去创作这部电影的时候，勒卢什说是因为“爱”——对电影的爱，和对《一个男人和一个女人》男女主角的“爱”的探讨。





“不同的是，当年他们还年轻，现在他们却老了”，勒卢什说：“但不管是哪种，爱都是值得我们去歌颂的。”











毕赣、刁亦男作为近年来入围过法国戛纳电影节，将中国电影推向法国观众的内地影人，也对这次法国影展表达了由衷的喜爱。





据悉，今年展映的法国电影里，是十部风格不同、类型也不同的片子。

















据悉，今年6月至8月， 法国电影展映将在北京、天津、成都、深圳、西安、武汉、南京、厦门、大连等多个城市巡回。

编辑：hello王小羊