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毕赣刁亦男助阵第16届法国电影展映启动

十部佳片展映 《何以为家》成为中法合作“榜样”

2019-06-24 23:07:49 来源：Mtime时光网

法国著名大师级导演克洛德·勒卢什，带领法国女导演安妮·芳婷，及法国明星梅尔维尔·珀波等出席２开幕式，中国著名导演毕赣和刁亦男，也表示庆贺。
　　时光网讯   自首届法国电影展映活动于2004年在北京举办以来，至今已经是第十六个年头。在6月24日的北京开幕典礼上，法国著名大师级导演克洛德·勒卢什，带领法国女导演安妮·芳婷，及法国明星梅尔维尔·珀波等出席，中国著名导演毕赣刁亦男，也表示庆贺。



　　克洛德·勒卢什是法国新浪潮的代表人物之一，他在1966年上映的代表作《一个男人和一个女人》曾罕见地连续斩获戛纳金棕榈大奖和奥斯卡最佳外语片奖。这部影片意义深远，影响过后来不少的电影创作者，如香港导演彭浩翔等。

　　今年，这位82岁高龄的老导演召集原班人马，又为当年那部杰作完成了一次续作——《最美年华》（Les Plus belles années d'une vie）。这位法国电影史上的大师将在影展期间与影迷分享他的创作经验，令人期待。

　　除勒卢什之外，本届影展中的三部影片主创也会来到中国，亲自为观众推介他们的作品。




　　女导演安妮·芳婷将带着她对经典童话《白雪公主》颠覆性的改编来到北京。继《重塑马文》入围威尼斯电影节和法国电影凯撒奖之后，安妮·芳婷再度与伊莎贝尔·于佩尔合作。《白雪公主》也是两位优秀的女性电影人合作的第四部作品。

　　著名男演员梅尔维尔·珀波主演的弗朗索瓦·欧容新作《以恩宠之名》，获得了2019柏林电影节评审团大奖银熊奖。本次来华，他将到多个城市，为观众推荐和介绍这部优秀影片。在1992年梁家辉主演的法国影片《情人》中，珀波扮演女主角温柔多病的小哥哥。他还曾主演过侯麦《夏天的故事》、泽维尔·多兰《双面劳伦斯》，以及欧容前作《时光留驻》等多部名导作品。2017年，他主演了中法合拍片《画框里的女人》

　　《怪物游乐园》（又名《僵尸游乐园》）是一部富于奇异幻想与法式黑色幽默的动画片，曾进入戛纳电影节特别放映单元。而本片的两位导演阿尔蒂尔·德·潘和阿莱克西·杜考尔也将来到中国与多地观众见面，并参加在北京举行的第16届法国电影展映闭幕活动。

　　在开幕式典礼上，CNC（法国国家电影中心）主席菲黛丽克·布勒丹、Unifrance（法国电影联盟）主席塞尔日·杜比亚纳，两人现场致辞，谈及了对中法合拍影片前景的信心，特别提及了法国参与出品的黎巴嫩电影《何以为家》在国内取得的票房佳绩，并预告了计划中的动画电影领域的合作。

　　安妮·芳婷分享了她当年同张曼玉一同拍摄功夫片的趣事,珀波提及《以恩宠之名》的社会现实意义，勒卢什则表达了自己对中国之行的开心，和希望影迷能喜欢《最美年华》的愿望。当被问及何以横跨60年还有动力去创作这部电影的时候，勒卢什说是因为“爱”——对电影的爱，和对《一个男人和一个女人》男女主角的“爱”的探讨。

　　“不同的是，当年他们还年轻，现在他们却老了”，勒卢什说：“但不管是哪种，爱都是值得我们去歌颂的。”



　　毕赣、刁亦男作为近年来入围过法国戛纳电影节，将中国电影推向法国观众的内地影人，也对这次法国影展表达了由衷的喜爱。

　　据悉，今年展映的法国电影里，是十部风格不同、类型也不同的片子。

　　纪录片《听瓦尔达说》是今年辞世的伟大电影人阿涅斯·瓦尔达的遗作，这位素有“新浪潮老祖母”之称的女导演选择用回顾艺术生涯的方式向观众告别。吉尔·勒鲁什执导的喜剧电影《大浴场》曾亮相2018年戛纳电影节的非竞赛展映单元，并曾在法国创下票房佳绩。浪漫喜剧《英雄归来》中有奥斯卡、戛纳双料影帝让·杜雅尔丹与知名女演员梅拉尼·罗兰的精彩对手戏，笑料不断。

　　古装爱情片《容基耶尔女士》从狄德罗的哲学小说中获得灵感，并凭借精良的制作获得法国电影凯撒奖最佳服装奖。蒂埃里·克里法导演的犯罪惊悚片《一切让我们分开的》（又名《我们终将分开》）曾入围罗马电影节竞赛单元，观众可以在片中看到凯瑟琳·德纳芙与戴安·克鲁格两代影后同场飙戏。

　　史蒂芬·布塞导演关于社会与政治题材的《开战》（又名《权益战争》）曾是2018年戛纳电影节主竞赛作品，凭借导演前作获封戛纳影帝的文森特·林顿担纲《开战》主演。众星云集的《雷米奇遇记》是对著名小说《苦儿流浪记》的最新改编，会带着小观众们展开一场充满冒险的暖心之旅。

　　据悉，今年6月至8月， 法国电影展映将在北京、天津、成都、深圳、西安、武汉、南京、厦门、大连等多个城市巡回。

   编辑：hello王小羊

关键词： 法国影展 开幕
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