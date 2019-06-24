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《过昭关》获最受传媒关注影片大奖

影帝涂们首执导筒获肯定 小岳岳喜提男主角奖

2019-06-24 23:45:02 来源：Mtime时光网

《过昭关》获封最受传媒关注影片及最受传媒关注导演两大荣誉，获得四项传媒关注荣誉的《那一夜，我给你开过车》则在获奖数量上领跑，涂们、岳云鹏、姜宏波、宋威龙等影人也各有斩获。
　　时光网讯  6月22日，第二十二届上海国际电影节电影频道传媒关注单元闭幕仪式举办。《过昭关》获封最受传媒关注影片及最受传媒关注导演两大荣誉，获得四项传媒关注荣誉的《那一夜，我给你开过车》则在获奖数量上领跑，涂们岳云鹏姜宏波宋威龙等影人也各有斩获。

赵薇为《过昭关》颁奖

　　传递积极人生态度的乡村公路片《过昭关》获得最受传媒关注影片荣誉，影片导演霍猛也因对于中华乡土文明与祖孙亲情流畅自然的艺术把控荣获最受传媒关注导演。片中饰演爷爷李福长的杨太义老人则收获传媒关注单元评委会特别荣誉，今年已达78岁高龄的他以细腻丰富的人生体验及令人钦佩的敬业精神赢得了评委的一致赞誉。

　　与杨太义分享本届传媒关注单元评委会特别荣誉的，是影片《那一夜，我给你开过车》。这部以代驾司机视角描绘世间百态的影片，以对六段“醉后”人生的精妙梳理整合收获了评委的认同，编剧柳桦也因此夺得最受传媒关注编剧荣誉。同时，影片精彩的群像表演也收获双重肯定，演员刘金山、李菁菁凭借片中表演分获最受传媒关注男、女配角荣誉。
　


　　凭借在影片《鼠胆英雄》中的出色喜剧表演，岳云鹏被授予最受传媒关注男主角荣誉。这也是“小岳岳”从影以来收获的第一座电影类荣誉肯定。最受传媒关注女主角荣誉则花落演员姜宏波。在反映“最美医生”邹笑春大爱人生的电影《黄玫瑰》中，姜宏波对于邹医生的动人诠释在影片展映时便收获了在场评委与观众的泪水与掌声。


　　作为中国新生代影人的推介平台，历届电影频道传媒关注单元对于新人荣誉的颁发都最为引人注目。金马影帝涂们的导演处女作《呼伦贝尔城》以恢弘壮丽的历史质感及细腻独特的女性视角收获好评，这位电影表演领域的“老兵”也如愿获得最受传媒关注新人导演荣誉。在

　　电影《我的青春都是你》中饰演纯情“学霸”的新生代人气演员宋威龙获得最受传媒关注新人男演员荣誉。而最受传媒关注新人女演员荣誉则归属电影《音乐家》中小卡丽娅的扮演者迪纳茨·努尔赛伊提，这位哈萨克斯坦女孩真挚自然的表演令人过目难忘。同时，电影《音乐家》也收获传媒关注单元组委会特别荣誉。



　　第二十二届上海国际电影节电影频道传媒关注单元闭幕仪式现场星光熠熠。赵薇、赵宁宇、汪海林、冯小宁、刘杰、苏伦、李若彤、富大龙、奚美娟、陶红等分别登台，向荣誉获得者颁发殊荣的同时，也代表传媒力量向荣誉电影人致敬。

   编辑：hello王小羊

关键词： 过昭关 涂们 岳云鹏
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