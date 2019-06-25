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不要在地震来时才明白它们的好

《忠犬流浪记》致敬消防员和搜救犬

2019-06-25 00:08:26 来源：Mtime时光网

《忠犬流浪记》讲述了退役搜救犬“叮当”用尽一生寻找最初主人的感人故事，影片将于9月6日在全国影院上映。
       时光网讯 2019年6月17日22时55分，四川省宜宾市长宁县发生6.0级左右地震，截至6月18日16时，宜宾地震已致13人死亡，199人受伤。地震发生后，消防战士第一时间奔赴现场，截至6月18日12时40分，四川消防共营救被困群众20人，疏散群众731人。而每当灾难来临，第一时间冲锋在前的身影除了消防战士，还有废墟上的天使、无言的英雄——搜救犬。




       搜救犬在地震救援中发挥着无可替代的重要作用，据公安部给出的官方数据显示，在2008年的汶川地震抢险救援中，公安消防部队共有 67 条搜救犬参加搜救，转战5个重灾区10 天 9 夜，一共成功搜救出302名幸存者，发现遇难者遗体1700具。在地震救援中，有 70％的幸存者是由搜救犬发现的！

       而在汶川地震十一年后，曾经参与过汶川地震救援的消防战士和搜救犬的故事被搬上大银幕了，它就是电影《忠犬流浪记》，根据搜救犬“叮当”真实原型改编，是目前首部讲述消防员与搜救犬之间情感影片，将于9月6日在影院全国上映。

定档预告片

       电影《忠犬流浪记》中的主角搜救犬叮当与它的训导员杨奇曾经参与过汶川地震的救援任务，杨奇因为保护叮当身受重伤被迫提前退役，与自己训养多年的搜救犬"叮当"忍痛离别。

       而叮当也在后面的救援任务中受伤而失去了继续做搜救犬的资格，被提前安排进搜救犬疗养中心。在之后的日子里叮当无时无刻不在思念着杨奇，终于有一天，叮当在鼓起勇气，踏上了颠沛流离的寻主之路。叮当用尽它的一生，只为寻找最初的主人。他们之间至死不渝的感情，让人无比动容。

       电影《忠犬流浪记》中叮当与杨奇的故事，是中国搜救犬和消防战士的一个缩影，在现实世界中，如此这般催人泪下的故事在不断的上演着。



搜救犬与训导员相隔六年未见，但它仍然一眼就认出了训导员！



消防战士和陪伴8年的搜救犬一起退伍，他们曾一起参与过汶川地震救援任务，救出15人！


南昌消防老兵退伍，搜救犬咬住背包不放， “泪眼”惜别战友

       除了感人的时刻，还有非常让人扎心的事情也在发生着，下图是在2013年雅安地震灾区，搜救犬冒着生命危险在狗肉馆外救援！有网友哭着表示：幸亏它们不认识字。而在电影《忠犬流浪记》里也出现了类似的剧情，狗肉店的老板被搜救犬救了。

       如果说狗狗是人类最忠诚的朋友，那么搜救犬就是在灾难中拯救人类的废墟上的天使，无言的英雄！它们永不言累，直至累趴；英勇善战，立功无数。向搜救犬致敬，向无言的英雄致敬！

       电影《忠犬流浪记》全片在成都、都江堰、什邡、重庆、巫山等地取景拍摄，主创团队拍摄地选址在当年汶川地震灾区的直接原因，就是想通过本片向曾经奋斗在抗震救灾第一线的消防官兵和搜救犬致敬！

       《忠犬流浪记》由泰国曾获十三项金天鹅大奖著名导演桑凯·维杜郎执导，青年演员应昊茗、傅风男、王景晨、王硕等联袂主演，讲述了退役搜救犬“叮当”用尽一生寻找最初主人的感人故事。将于9月6日在全国影院上映。此外，该片也将在东南亚新马泰三地上映。

   编辑：HAHA

关键词： 忠犬流浪记
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忠犬流浪记

忠犬流浪记 (2019)

0.0

导演：桑凯·维杜郎

主演：叮当 应昊茗

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