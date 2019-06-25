实际上，就因为太重要了，金伯格在开始写剧本之前还特意找了索菲，告诉她自己打算怎么写，询问她是否觉得已经准备好了。当然，索菲的回应是肯定的，于是就有了《X战警：黑凤凰》，这部超级英雄动作电影刺激人心，既有莎士比亚剧作的腔调，又有大量漫改片都会用到的特效场面。

近期，时光网记者有机会面对面采访到了刚刚结婚不久的索菲，她提到自己在《X战警：黑凤凰》的制作过程中感受到的巨大乐趣（“我在片场捉弄了很多人”），也谈到了自己为电影所做的准备工作，以及在中国进行的巡回宣传活动，还有她对名气的看法（“我感觉自己并没有那么出名，真的”），名气是否可以跟超能力相比等等问题。





Mtime：这部电影里观众所看到的东西，什么最令你感到兴奋？





索菲·特纳：观众们会看到这是一部多么与众不同的电影。它跟我们拍过的，或者再之前的所有《X战警》电影都不一样。它非常扎实，完全由角色推动，情绪也很足。而且我觉得观众们看完电影之后会感到震惊，可能会对我们在这部电影中做出的改变感到有一点佩服。我看到剧本时，最让我喜欢的部分，不仅是故事中有很多非常厉害的女性角色，还有一点就是女主角同时还担任了反派的角色。





我觉得这是个很刺激的设定，过去有太多次，我们看到的女性角色都是妻子、女友、接待员，总是很单一的形象。而在这部电影里，我们有一个非常复杂的角色，她虽然是主角，但有着很大的缺陷，而且犯了很多错，这是对女人的认真剖析，我很喜欢。







《天启》中的琴和斯科特









索菲：很大。斯科特跟琴之间的感情，在电影一开始的时候是最强烈的——他们非常相爱。老三部中的他们已经在一起很多年了，而且斯科特是唯一一个真正一直陪在她身边的人，这段感情让人觉得很美，他一直不离不弃地爱着琴，永远在她身边。





Mtime：你在这部电影里用到了多少特技表演？用到特技元素你会觉得很刺激吗？





索菲：天呐，我们这部电影里有太多特技了，拍这样一部电影我觉得很兴奋。但我自己并没用到很多特技，因为我可以隔空取物，可以隔空做各种事，像这样，（用手随便做了几个手势，大笑起来）。不过我们这部电影里也有一些我见过的、最不可思议的动作戏，有一场戏里，我把一架直升飞机翻倒了，我们真的是这样拍的。









现场真的有一架直升机，当他们用旋转器转动直升机的时候我就做动作，都是真实的——他们把直升机放倒了，太神奇了。我们真的在现实里把这场戏拍出来了，不是用绿幕，很酷。









索菲：我知道，对《X战警》系列来说，中国是一个非常非常大的市场，所以我们很开心能到北京去进行宣传。我已经去过好几次了，我很喜欢那个地方，我觉得某种程度上是一代一代的粉丝们推动着故事向前发展了几十年，所以我很高兴能见到大家，并且听取不同人的不同反馈。







这就是索菲说的《黑凤凰》中，“直升机”戏份那一幕





Mtime：西蒙·金伯格说琴·葛蕾和黑凤凰是很不同的，你几乎可以说是扮演了两个角色，或者是分裂的人格。考虑到这一点，你是怎样为角色做准备的——你做了哪些资料搜索？在片场做了怎样的练习？





索菲：对，准备过程很长，这是我跟西蒙一起准备的过程。我们有六个月的时间来为电影做准备，所以我们来来回回，反反复复用不同方法来让琴这个角色更扎实，让她更容易被大众理解。因为《X战警》这个系列可以做得很奇幻，但我们希望这个故事能够从角色本身出发，充满真情实感，我们得把故事贴近现实。





我们的方法是观察有精神分裂症以及有人格分裂症的人，所以我们在这方面做了很多调查，时间很紧。在开拍之前，我跟我的表演老师训练了几周，西蒙和我也在开拍之前先彩排了几周，我们很好地合作完成了这个过程。这是非常特别的经历，我觉得我们真的需要一起来完成这部电影。







《权游》中的索菲





Mtime：琴和黑凤凰，哪个演起来更有趣？





索菲：我觉得演坏人一向是更有意思的。演凤凰很有意思，她是世界上力量最强，也是最危险的人。我喜欢这个设定，也很享受。我认为凤凰演起来更好玩，但同时琴·葛蕾又更加复杂，更有意思，所以我也不知道，我都喜欢。





Mtime：你觉得名气能算得上是超能力吗？随着名气又会有哪些问题出现呢？





索菲：我觉得这是一种有着很大缺陷的超能力，如果你能用最好的方式去使用名气，它可以是一种厉害的超能力。你有能够发声的平台，可以表达你真正的想法，你也有能力去创建慈善机构以及做类似的事。我获得公众关注之后，对我支持慈善事业很有帮助，就比如“女人为了女人”（Women for Women）这个慈善组织。







索菲与丈夫乔·乔纳斯在《黑凤凰》的洛杉矶首映红毯上

（Getty Images North America）





这是一个帮助经济欠发达国家的战争受害女性，特别是那些被强奸过女性的组织，目的是帮助她们在受过伤害之后，还能重新掌握自己的生活——帮她们创建自己的事业，让她们能够自己养活家庭。这个工作对我来说真的特别重要，所以名气对这样的事真的很有帮助。但我觉得随着名气而来的还有一些后果，比如被侵犯隐私等等，所以我觉得这是一个有着很大缺陷的超能力。





Mtime：电影和电视领域都在发生着很大的变化，作为一个女演员，你在两个领域都参演了风靡全球的作品，你觉得自己未来会怎样发展？





索菲：我并没有什么五年计划一类的东西，我觉得我只是对饰演那些了不起的女性角色抱有很大的热情——那些有缺陷的角色，并且能真正展现女性本质的；而不仅仅是强大的、无所不能的那种女性角色。因为每个人都有缺陷，都有自己的问题，而且每个人在人生中都经历过困难的阶段。







索菲与西蒙在《黑凤凰》片场





我很想把这些东西通过饰演女性角色表现出来，不是以前常见的那种单一的刻板形象。所以这就是我对未来的期望——只要有好的剧本和好的角色，我就愿意去演。