《紧急救援》曝光硬核时尚大片，写真里彭于晏、王彦霖、辛芷蕾、王雨甜、徐洋与李岷城身着救援制服，英姿飒爽，坚定的神情让人感受到救捞员带来的满满安全感。











此次曝光的时尚大片中，导演林超贤携片中的救捞小队集体出镜。在中国救捞制服的加持下，每一位演员都英气逼人，硬汉感扑面而来。救捞小队中唯一的女生辛芷蕾气场不输男生，变身史上最飒女机长。





写真中，彭于晏、王彦霖、辛芷蕾、王雨甜、徐洋、李岷城目光无惧，整装待发，导演林超贤则胸有成竹地指挥着眼前这支“精锐部队”。这组硬核时尚大片的光影一明一暗，虽看不清个中人物的面部细节，但从他们眼神中透出的坚定，可以感受到令人心安的救捞力量。











在深入了解救捞员这一职业后，每一位主创都生出了由衷的敬意。彭于晏表示：“在最危险的时候，救捞员把生的希望送给别人，把死的危险留给自己。每天出任务的时候面对的都是恐惧和悲剧，回家时却不能把这些情绪带到家里。”





电影《紧急救援》在拍摄时，为了真实地诠释出救捞精神，每一位演员都拼尽全力。彭于晏透露导演为他们创造了逼真的救援环境：“因为海浪和逆水，在下面没有氧气，救人的时候就会呈现最真实的状态。”王彦霖甚至因为拍戏短暂失聪：“因为水压问题，耳朵有些不适应，短暂性地听不到了。”辛芷蕾则学会了潜水和所有的泳姿，每天要进行6个小时的水下训练。





《紧急救援》将于2020年大年初一全国上映。







































编辑：隐饮