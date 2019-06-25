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《紧急救援》全阵容主创硬核写真曝光

林超贤携彭于晏上天入海 硬汉感扑面而来

2019-06-25 09:52:47 来源：Mtime时光网

《紧急救援》曝光硬核时尚大片，写真里彭于晏、王彦霖、辛芷蕾、王雨甜、徐洋与李岷城身着救援制服，英姿飒爽，坚定的神情让人感受到救捞员带来的满满安全感。
       时光网讯 今日，华语首部海上救援题材的电影《紧急救援》曝光一组与《时尚芭莎》电影组合作的时尚大片。写真里彭于晏王彦霖辛芷蕾王雨甜徐洋李岷城身着救援制服，英姿飒爽，坚定的神情让人感受到救捞员带来的满满安全感。《紧急救援》由林超贤导演、梁凤英监制，彭于晏、王彦霖、辛芷蕾、蓝盈莹、王雨甜、徐洋、陈家乐、李岷城主演。该片将于2020年大年初一上映。



       此次曝光的时尚大片中，导演林超贤携片中的救捞小队集体出镜。在中国救捞制服的加持下，每一位演员都英气逼人，硬汉感扑面而来。救捞小队中唯一的女生辛芷蕾气场不输男生，变身史上最飒女机长。

      写真中，彭于晏、王彦霖、辛芷蕾、王雨甜、徐洋、李岷城目光无惧，整装待发，导演林超贤则胸有成竹地指挥着眼前这支“精锐部队”。这组硬核时尚大片的光影一明一暗，虽看不清个中人物的面部细节，但从他们眼神中透出的坚定，可以感受到令人心安的救捞力量。



       在深入了解救捞员这一职业后，每一位主创都生出了由衷的敬意。彭于晏表示：“在最危险的时候，救捞员把生的希望送给别人，把死的危险留给自己。每天出任务的时候面对的都是恐惧和悲剧，回家时却不能把这些情绪带到家里。”

      电影《紧急救援》在拍摄时，为了真实地诠释出救捞精神，每一位演员都拼尽全力。彭于晏透露导演为他们创造了逼真的救援环境：“因为海浪和逆水，在下面没有氧气，救人的时候就会呈现最真实的状态。”王彦霖甚至因为拍戏短暂失聪：“因为水压问题，耳朵有些不适应，短暂性地听不到了。”辛芷蕾则学会了潜水和所有的泳姿，每天要进行6个小时的水下训练。

       《紧急救援》将于2020年大年初一全国上映。










   编辑：隐饮

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关键词： 紧急救援
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导演：林超贤

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