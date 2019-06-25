拍太空戏过程辛苦，但白宇表示：“累并快乐着，穿上宇航服内心无比骄傲，再辛苦也值得。”





在片方曝光的“演员白宇特辑”中，呈现了他在片中大量的“太空戏份”，带来视觉冲击的背后，是白宇要完成的大量模拟失重状态、太空行走等硬核的高难度动作。在影片拍摄的过程中，白宇主动要求提前一个月就进组接受特训。为了营造逼真的失重效果，他需要被绑上威压，每天在十米以上的高空连续排练十几个小时，结果往往是排练结束后，全身肌肉僵硬，不能动弹。邓超说：“他眼睛里闪烁的光芒，让人坚信这个演员未来就是会跟别人不一样。”过程辛苦，但白宇表示：“累并快乐着，穿上宇航服内心无比骄傲，再辛苦也值得。”





24日，白宇现身沈阳路演，在与现场观众的交流中，白宇也谈到了自己的父亲：“我父亲不是马晧文这样的父亲，他相对比较严肃，虽然表达方式不同，但对孩子的爱是相同的，他永远比我想象的更爱我。”谈到电影时，白宇坦言：“第一次看片时，我忽然发现它像一面镜子，让我明白很多时候父母都在默默地保护我，只是我自己没有注意到。”