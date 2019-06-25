汤姆·赫兰德说：“到目前为止饰演蜘蛛侠的五次大银幕经历中，这是最难的一次。”他为什么这么说呢？还有，他在本次访谈中透露了对《蜘蛛侠》系列的未来构想。











最新一部《蜘蛛侠：英雄远征》自然是承接了《复仇者联盟4：终局之战》的剧情，彼得仍然在为人生导师托尼·帕克（小罗伯特·唐尼饰）的命运而心烦意乱，不能自已。由于修学旅行，彼得前往欧洲，想要借此与朋友放松散心，并暂时回归一个正常青少年的生活轨迹。





然而，尼克·弗瑞（塞缪尔·杰克逊饰）去那拜访了彼得，他遇到了一个善于戏耍和制造幻像的神秘客（杰克·吉伦哈尔饰），并被迫加入到与“元素众”的战斗中——这是一群来自于未知宇宙的人型元素高手，可操控如水、火和风这样的自然力量。









最近，时光网约访到了赫兰德，与这位23岁的演员聊了聊他的新片、他的母亲现在如何照顾他、他对导演的热情以及更多。在这次坦诚的对话中，在被问到他对《蜘蛛侠：平行宇宙》的想法时，赫兰德甚至说漏了嘴，泄露了一条有关《蜘蛛侠》系列长期方向的线索！











问：你曾说过，到目前为止饰演蜘蛛侠的五次大银幕经历中，这是最难的一次。为什么这么说？





汤姆·赫兰德：因为人们的期望非常高。我们是《复仇者联盟4：终局之战》后首部作品，大家都对罗素兄弟所做到的成果印象深刻，而我们不想让人们失望。所以作为电影人，我们知道自己冒了多大的风险。但从创造和情感层面上而言，在这一部中，蜘蛛侠的经历会非常戏剧性，他自己也真的变成熟了——也许比汤姆·赫兰德本人还要成熟？我好像也真的到了适合演这个角色的年龄。





身体上也是这样——在本片中，我们真的很想将特技动作推到极致。我不想拿自己跟汤姆·克鲁斯作比较，但片中有个场景在威尼斯，我得不戴面具演出一套完整的动作戏，我大概做了其中的90%吧——从撑杆跳上一座高桥并跑过杆子，到在建筑间翻来翻去。那真的很疯狂，我也挨了几下打，留了几块淤青，但最后效果非常好。









问：杰克·吉伦哈尔是怎样融入到故事中的？





汤姆·赫兰德：其实杰克是以一种很酷的方式加入的。他从某种程度上代替托尼，当了一回人生导师，他和彼得·帕克也很快成了朋友。真正有趣的的是，在最初的剧本稿中，有几次角色间的冲突和分歧发生。但杰克和我在很短的时间内就成了非常要好的朋友，制片人和导演就说：“每次他们即兴发挥，然后捧腹大笑的时候，都很具感染力。那我们就让他们成为最好的朋友好了。”所以在拍摄过程中，我们变得很要好，这种化学反应也非常、非常好玩。











问：彼得·帕克有着超级英雄的一面，但他仍是个高中小孩。你在高中时期是什么样的孩子？喜欢和不喜欢的科目都是什么，原因是什么？





汤姆·赫兰德：我在学校的时候是好学生，但我出勤不好，因为我总有工作要做。我从11岁就开始做职业演员了，所以在学校我并不是很融得进去，然后我回学校的时候就想：“好吧，你们都是一帮白痴。”对我来说，我成长得很快，所以我从来都不太适合学校生活。但我一直挺喜欢像劳技这样的科目。我母亲那边的家人都是木匠，所以我很喜欢那种东西。





问：在校外，你有没有机会磨练一下那些技能？





汤姆·赫兰德：事实就是，我经历过一个生涯阶段，那时候我得参加50还是60场试镜，但最终一个工作都没得到。然后我母亲就给我打好包，送我去了威尔士的卡迪夫，参加了那个木匠课程。所以我是个够格儿的木匠。因为在英格兰，你得有证才能在工地工作，所以我去参加了那个课程，我也很享受那个过程。我喜欢做木匠活儿，但更有趣的是，那个课是为退伍老兵和出狱囚犯设立的。他们都是硬汉，很想改变自己的生活，他们也会互相分享自己的故事什么的。





然后我就说：“有一次我助理没把咖啡及时给我，拿来的时候都凉了。”然后他们说：“好吧，演员男孩。”（笑）所以我喜欢上学，喜欢运动，也喜欢其中培养出的友谊。但我并不是个特别优秀的学生。我知道这没什么逻辑，但之前说的那件事就是个例子，证明了我在学校怎么做的不好。（笑）











问：因为新《蜘蛛侠》系列（《蜘蛛侠：英雄归来》和《蜘蛛侠：英雄远征》）的卡司阵容大部分为年轻演员，你们在幕后会不会更多地一起出去玩？





汤姆·赫兰德：没错，整个卡司现在已经是很好的朋友了，从第一部电影开始就是这样。每天都是这样，每天拍摄结束后，所有人都会出现在我家。伦敦有一档真人秀节目叫《爱之岛》，虽然并不好看，但很有趣，每晚都播一个小时。所以当这档节目播到一半时，真的每一个卡司成员都会在我家，有的坐在懒人沙发上，有人坐在沙发，一起看《爱之岛》。





雅各（巴塔伦）永远都在。我经常在想，假如我在夏天每天都花一小时练吉他活着学门语言，我现在会成为一个有用得多的人类。（笑）但我并没有这么做，我只是把那些时间花在看一群疯狂的人在一所房子里恋爱上了。那真的有点浪费时间。











问：每个需要在电影中穿着超级英雄制服的演员都有些对于这些服饰的难题。你穿蜘蛛侠制服的时候，这方面最突出的故事是什么？





汤姆·赫兰德：这很有趣，因为在拍第一部电影时，我记得有一天我穿了11小时制服，然后打给了我妈妈。那天很艰难，我说：“妈妈，我今天过得真的很难，我们做了这个还有那个，我穿了11小时制服，都没去厕所。”然后她就有点生气地挂了电话，第二天制片人就过来说：“嗨汤姆，我们能聊聊吗？”我就说：“当然，发生什么了？”





我觉得自己有麻烦了。他说：“你的肾还好吗？”我说：“很好啊，为什么问我这个？”他说：“你妈妈昨天打来，她就说：‘你得让我儿子去厕所。’”（笑）即使我远在亚特兰大，老母亲还在关心我，这真好。





《蜘蛛侠：英雄远征》终极中文预告





汤姆·赫兰德：是乳胶，然后3D打印成的，所以材质上真的跟篮球的感觉差不了多少。给我们做这些戏服的是裁缝Robyn女士，她可真是个天才。我觉得“天才”这个词我们用得太多了，但她是真的天才。





她可以仅凭目测裁衣，根本不用去量。她可以通过看和感觉，第二天你来的时候就有新衣服穿了，她都弄好了。她是位令人惊叹的女性，她把全部精力都放在把服装做得更舒服、更好看上。每次她在片场的时候，所有人都会特别尊敬她，因为她真的太赞了。









问：去年的《蜘蛛侠：平行宇宙》获得了极大的成功，无论是在票房成绩还是创造力方面。你对那部电影怎么看？你觉得那与你们是一种竞争关系吗？





汤姆·赫兰德：当然不是。我太爱那部电影了，我也喜欢它的多样性。它在纽约探索了很多不同的文化，这让我很喜欢。那部电影看着很有趣，对我来说，这只是给大伙提了个醒——所有人都喜欢蜘蛛侠、那并不是说：“噢，这个蜘蛛侠比那个蜘蛛侠强多了！”而是：“哇哦！蜘蛛侠电影真的太好看了。”





对我来讲那部电影的出世非常神奇，我等不及想在我们的《蜘蛛侠》系列中迎来自己的迈尔斯·莫拉莱斯了。希望有一天这可以实现，小黑蛛能有自己的独立系列，我可以将火种传给他——或者给蜘蛛女侠，所有可能的方式。





问：我看到你的弟弟Harry今天在拍你，从你的角度记录这些访谈的经历。我也了解到，你们在合作做一部微电影，对吗？





汤姆·赫兰德：是的，我们俩都是有志成为导演的人，导演也是我希望在这行中做到的位置。我爱表演，也享受这个过程，但我发现聚光灯有一点令人害怕，让人却步。我觉得从长远计，幕后工作是最适合我的。Harry和我一起写了部微电影，很短，剧本大概只有12页。拍出来的话会有10分钟左右，我们是在酒吧写的。





我并不想透露太多关于这个故事的事，但我得说那是部黑色喜剧。我感觉自己能在今天这个位置非常幸运，因为我可以把剧本给罗素兄弟、凯文·费奇、朗·霍华德那样的人看，他们也给了我不少建议。





这就是我的学校，是我接受的教育，这就像一所在专业环境中的电影学校。我希望和Harry在今年秋天开始拍摄，而且我打算自己出资，因为我不想让工作室对我发号施令。如果发展不好，我们可以直接把剧本扔进衣柜，不再为它烦心。（笑）但没错，我们是在一起做些东西，幸运的话，我们想在五年内合作拍一部长片作品。





《蜘蛛侠：英雄远征》将于6月28日在中国开画，早于美国的7月2日。接下来，我们还有与汤姆·赫兰德的视频采访，还有与赞达亚和杰克·吉伦哈尔的对话。让我们在下方评论区，看到你对这个系列未来的想法。