《邦德25》开机照

《邦德25》讲述了隐退的邦德在牙买加过着平静的生活，直到他的中情局旧友费利克斯·莱特前来寻求帮助，短暂的平静就此告一段落。他们试图营救一名被绑架科学家，但这个任务不仅危险度远超预期，更是将邦德带上了追踪配备危险新科技的神秘反派之旅。