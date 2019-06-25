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《邦德25》又出事！剧组女厕藏偷拍摄像头

肇事者为49岁男性 已被警方逮捕将出庭受审

2019-06-25 11:58:35 来源：Mtime时光网

007在电影里遭遇的状况可能都没有《邦德25》剧组经历的波折多......

　　时光网讯 幕后状况连连的007新片本周又曝丑闻：正在拍摄《邦德25》的英国松木摄影棚女厕所里被人藏了一个摄像头！

　　根据据CNN最新报道，发现此事的剧组工作人员立即通知了英国当地警方，警方接到报案后逮捕了一名49岁男性嫌疑人，将在本周末以偷窥罪指控将他送上法庭。

　　筹备期多次遭遇导演更换，开机后男主角受伤拍摄暂停，爆破戏拍摄误伤工作人员，传导演因痴迷游戏误工引发不满（主演拉米·马雷克辟谣），如今又曝出女厕摄像头事件，007在电影里遭遇的状况可能都没《邦德25》剧组经历的波折多......

《邦德25》开机照

　　《邦德25》讲述了隐退的邦德在牙买加过着平静的生活，直到他的中情局旧友费利克斯·莱特前来寻求帮助，短暂的平静就此告一段落。他们试图营救一名被绑架科学家，但这个任务不仅危险度远超预期，更是将邦德带上了追踪配备危险新科技的神秘反派之旅。

　　丹尼尔·克雷格，拉尔夫·费因斯、娜奥米·哈里斯、罗里·金尼尔、蕾雅·赛杜、本·威士肖、杰弗里·怀特等原班主演将悉数回归本片。同时，新作中将有安娜·德·阿玛斯、达利·本萨拉赫、大卫·丹席克、拉什纳·林奇、比利·马格努森和拉米·马雷克等新角色加盟。

　　《邦德25》将于2020年4月8日在北美上映。

   编辑：Joker

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关键词： 邦德25 007
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邦德25

邦德25 (2020)

0.0

导演：凯瑞·福永

主演：丹尼尔·克雷格

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