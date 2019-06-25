ScreenX270度三面屏让蜘蛛侠自由穿梭左右屏幕，4DX动感座椅上下左右摆动让蜘蛛侠教你荡蛛丝,将两种制式完美结合的融合厅将带来顶配版沉浸式观影体验。

《蜘蛛侠》4DX with ScreenX 定制海报 由美国哥伦比亚影片公司出品的超级英雄电影 《蜘蛛侠：英雄远征》 ，即将在全国超过300家4DX 影厅、ScreenX影厅和4DX with ScreenX融合厅上映。三种制式与超级英雄蜘蛛侠结合看点多多！ScreenX270度三面屏让蜘蛛侠自由穿梭左右屏幕，4DX动感座椅上下左右摆动让蜘蛛侠教你荡蛛丝,将两种制式完美结合的融合厅将带来顶配版沉浸式观影体验。





看点一：打斗动态神同步，环境特效和动感座椅完美结合让观众切身体验蜘蛛侠荡蛛丝。





4DX超越电影的观影体验在近几年收到影迷的广泛认可，通过编程使得震动与电影场景结合，再加上刮风、下雨、闪电等环境特效的渲染，让观众更能够身临其境的感受电影。在4DX影厅，动感座椅的前后摆动改变视角，观众将会体验到普通影院所不具备的强烈动感，仿佛此时已变身蜘蛛侠在半空中大展拳脚一样。





看点二：让蜘蛛侠能够自由穿梭270度三面屏幕，让观众深刻体验置身于现场





《蜘蛛侠》4DX with ScreenX剧照



ScreenX在5月掀起了一阵观影狂潮，三面屏版本的《五月天人生无限公司》着实让观众在影厅看了一场五月天演唱会。《蜘蛛侠·英雄远征》是第四部ScreenX版漫威超级英雄系列电影。通过《 蚁人2：黄蜂女现身（2017）》《黑豹（2018）》《惊奇队长（2019）》等电影的制作经验将展示更大的魅力。此次《蜘蛛侠：英雄远征》，观众将可以看到帅气的蜘蛛侠跨越银幕的阻碍，自由穿梭于左右两侧大银幕之间，展现更惊险更刺激的动作场面。惊喜的是，电影还通过ScreenX技术全景呈现了威尼斯、阿尔卑斯山、捷克共和国及伦敦等欧洲城市景观！





电影中燃爆刺激的动作场面，在ScreenX影厅将格外的流畅和激烈。新片中，蜘蛛侠将遇到单靠蜘蛛侠主技能蜘蛛丝无法打败的新的反派角色们，反派角色们将从270度三面屏左右两侧对蜘蛛侠进行双面夹击！蜘蛛侠也将展现在《蜘蛛侠：英雄归来》中未曾展示过的光谱能量。以水城威尼斯为时间背景展现的水中打斗场面，将是ScreenX动作戏的最高潮。激烈的打斗场面通过流畅的图形效果将激烈的现场展示在左右两侧的大银屏上，水旋风袭击整座城市的场面也将通过ScreenX制作展现在大家面前，营造更紧张更激烈的现场氛围。







《蜘蛛侠》4DX with ScreenX剧照 《蜘蛛侠》4DX with ScreenX剧照





看点三：融合厅结合劲爆双重特效，在家门口体验“环球影城”乐趣





4DX with ScreenX融合厅将以上两种制式完美结合，让你在家门口就能够感受环球影城的快乐体验！双重身临其境的特效，不仅能够让观众感受270度三面屏展现动作场面的流畅度与色彩饱和度，更是能够配合背包式动感座椅的震动和上下左右的摆动、利用水，风，雾、香气等环境特效以最大程度地调动你的五感体验！真正的顶配版沉浸式影厅尽在4DX with ScreenX融合厅。





《蜘蛛侠》4DX with ScreenX剧照