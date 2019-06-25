网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

"玩具4"导演:基努是潇洒公爵第一选择

拍续集是想用全新方式挖掘胡迪身上的故事

2019-06-25 20:18:27 来源：Mtime时光网

《玩具总动员4》导演乔什·库雷表示，基努·里维斯是“潇洒公爵”配音演员的第一选择，他的声音也非常适合。
　　时光网讯　上周五，迪士尼/皮克斯的《玩具总动员》第四部作品，终于在万众期待中闪亮登场！新片在全美同步公映后，迅速获得了2.45亿美元的全球票房，中国内地票房也超过了1亿人民币（1450万美元左右），这对于动画片来说，已经是非常不错的成绩了！

　　9年前的《玩具总动员3》，对于这个从小陪伴许多人长大的系列，在当年已经是个非常完美的收尾了。然而近十年之后的今天，新作98%的烂番茄新鲜度，以及盆满钵满的票房收获告诉我们，观众们对于《玩具总动员4》依然充满期待，影片也圆满地满足了他们的这份期待。



　　在影片宣传期间，时光网记者有机会与影片导演乔什·库雷和制片人乔纳斯·里维拉进行了访谈。两位主创在解读为什么在第三部如此令人满意的情况下，还需要继续拍续集的时候，也与我们分享了与基努·里维斯和汤姆·汉克斯等配音卡司们，合作是怎样的感受。

　　Mtime：在这部最新续集中，你们最期待探索那些角色和故事元素？

　　乔什·库雷：这个问题问得好，开启这个项目很有意思，因为第三部的结局已经很棒了。我们的想法和大家一样，觉得它已经结束了。所以我们只能考虑，胡迪还有什么故事可以挖掘，而且不能和之前有重复。我很喜欢我们的成果，把胡迪放进了一个新环境，有了新的目标，这个故事要如何展开。一旦我们决定了要走这条路，我们就开始用全新的方式展现这个深受大家喜爱的角色。


基努所配音的“潇洒公爵”

　　乔纳斯·里维拉：想象一下，如果你能以全新的方式向观众展现这个故事，既让观众觉得熟悉，找到儿时的感觉，又给它一种焕然一新的感觉，跳出安迪的房间，我们已经不在安迪的房间里了。这种结合让我们觉得很激动，如果我们做得好的话，就能打造一些新鲜元素。

　　Mtime：这次的两位新角色“叉叉”和“潇洒公爵”一定会让粉丝着迷，能不能谈谈这两个角色的诞生，以及你们是如何执导托尼·海尔基努·里维斯的配音？

　　里维拉：这两位演员都是我们的首选，而且他们都答应了，这点真的太棒了。“叉叉”是《玩具总动员》系列中，第一个由孩子手工制作的玩具，我们充分利用了这个设定。这个东西本来是个餐具，现在变成了玩具，他从来没看过前三部《玩具总动员》，不懂得这个世界的规矩。托尼·海尔是我们想到的第一个演员，因为我喜欢他的所有作品，而且他有一种很温暖很搞笑的感觉，做事非常用心。


新角色“叉叉”是第一个孩子手工制作的玩具

　　库雷：“潇洒公爵”这个角色，因为我们都是70年代生人，所以我们希望加入一些我们儿时的玩具。70年代特技摩托手特别流行，我不知道为什么，但是我们觉得“加拿大最厉害的特技车手”这个设定很搞笑。起初他只是个很小的配角，但是随着创作深入，他变成了一个重要角色。

　　选择基努·里维斯是因为我们需要一个骄傲的加拿大演员，而且他的声音很适合，他来到皮克斯和我们见面，答应了参演。他考虑很周到，想知道关于角色的一切，他为什么难过，为什么生气，对什么敏感，基努给这个角色注入了生命。（编者注：基努虽然在黎巴嫩出生，但从小在加拿大长大）


《玩具4》主创们齐聚迪士尼乐园

　　Mtime：作为导演，看着汤姆·汉克斯蒂姆·艾伦回归这个经典角色，是什么感觉？

　　库雷：我依然不敢相信，我第一次和汤姆·汉克斯对与巴斯光年一场戏的台词时，他说“走吧，巴斯，我们赶紧走”，我的台词是，“好的胡迪”，可是念出来却完全一团糟……我赶紧平复情绪，重新念了一遍，那是汤姆·汉克斯和蒂姆·艾伦，还有什么好说的。

　　里维拉：能和他们合作，真的是我职业生涯中最快乐的时刻


牧羊女也回归啦

作者：Jami Philbrick   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 玩具总动员4 迪士尼 JamiPhilbrick
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

玩具总动员4

玩具总动员4 (2019)

8.7

导演：乔什·库雷

主演：汤姆·汉克斯

在线播放

乔什·库雷

乔什·库雷

Josh Cooley

职业：演员 | 编剧

查看影人作品  >

乔纳斯·里维拉

乔纳斯·里维拉

Jonas Rivera

职业：制作人

查看影人作品  >

显示更多∨

会员评论 (1)

发表

本周热读

1

第22届上海国际电影节闭幕红毯

“抖森”&吴京孰帅 长泽雅美&汪可盈谁美

37
相比开幕，本届上海国际电影节的闭幕红毯出现了更多海外..
2

基努·里维斯，又杀回来了

《疾速追杀》重回巅峰 传奇故事再遭疯传

终于等到这一天。
3

《复联4》重映版信息曝光 多7分钟内容

包含对斯坦李致敬彩蛋 6.28起北美重映

《复联4》全球票房超越《阿凡达》在此一举？
4

"千与千寻"为什么能成为宫崎骏的巅峰？

小时候觉得新奇有趣 长大后却看得泪流满面

宫崎骏的巅峰之作《千与千寻》，无论是艺术水准还是奖项..
5

《复联4》有望重映 包含未曝光新片段

冲击"阿凡达"纪录 是否在中国重映尚不确定

漫威CEO凯文·费奇透露《复联4》有望在今年7月附近重映..

查看更多