Mtime：在这部最新续集中，你们最期待探索那些角色和故事元素？





乔什·库雷：这个问题问得好，开启这个项目很有意思，因为第三部的结局已经很棒了。我们的想法和大家一样，觉得它已经结束了。所以我们只能考虑，胡迪还有什么故事可以挖掘，而且不能和之前有重复。我很喜欢我们的成果，把胡迪放进了一个新环境，有了新的目标，这个故事要如何展开。一旦我们决定了要走这条路，我们就开始用全新的方式展现这个深受大家喜爱的角色。







基努所配音的“潇洒公爵”





乔纳斯·里维拉：想象一下，如果你能以全新的方式向观众展现这个故事，既让观众觉得熟悉，找到儿时的感觉，又给它一种焕然一新的感觉，跳出安迪的房间，我们已经不在安迪的房间里了。这种结合让我们觉得很激动，如果我们做得好的话，就能打造一些新鲜元素。















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库雷：“潇洒公爵”这个角色，因为我们都是70年代生人，所以我们希望加入一些我们儿时的玩具。70年代特技摩托手特别流行，我不知道为什么，但是我们觉得“加拿大最厉害的特技车手”这个设定很搞笑。起初他只是个很小的配角，但是随着创作深入，他变成了一个重要角色。





选择基努·里维斯是因为我们需要一个骄傲的加拿大演员，而且他的声音很适合，他来到皮克斯和我们见面，答应了参演。他考虑很周到，想知道关于角色的一切，他为什么难过，为什么生气，对什么敏感，基努给这个角色注入了生命。（编者注：基努虽然在黎巴嫩出生，但从小在加拿大长大）







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库雷：我依然不敢相信，我第一次和汤姆·汉克斯对与巴斯光年一场戏的台词时，他说“走吧，巴斯，我们赶紧走”，我的台词是，“好的胡迪”，可是念出来却完全一团糟……我赶紧平复情绪，重新念了一遍，那是汤姆·汉克斯和蒂姆·艾伦，还有什么好说的。





里维拉：能和他们合作，真的是我职业生涯中最快乐的时刻。



