王晶近日做客节目《圆桌派》，力挺周星驰电影《新喜剧之王》，回忆合作经历不吝赞美直言其是最好的喜剧演员“三十年后都无人能追的到他”





王晶导演做客《圆桌派》









针对影评界质疑周星驰在玩老梗的论调时，王晶直言这种言论“有什么参考价值呢？”，“影评界是从来最没有规格的，你不需要上一个课或者拿一个学位才是影评人，任何人都可以是影评人 。”





不过在分析影片市场反响为何不尽如人意，王晶导演给出了自己的观点，“可能选角有点错误，王宝强那个角色有点放错了，如果调一调会好很多”，









在聊到演员表演，王晶导演对周星驰不吝夸赞“他从来都是最好的喜剧演员，之后的三十年都很难有人追到他”，谈到与周星驰的合作，王晶回忆到，“当年我跟周星驰的想法是一模一样的，在同一个轨道上面，所以当年我们合作的片子非常好，后来大家有了不同的想法就没有再合作。”







《九品芝麻官》王晶与周星驰片场花絮照





“因为周星驰自己也想当导演。”，王晶爆料道，“他当导演的时候，他真的会演一遍给你看，他就要你演成他那样，一模一样，可是每个人都演不到”





讨论到烂片与好片的界定时，王晶抛出了自己的思考，“好的界定是什么？是最多人喜欢还是某一些最高档的人认为好？”。而对于自己“烂片王”的质疑，王晶回应：“嫉妒而已，你有本事拍那么多吗？既然烂，怎么会拍那么多？不赔，有钱赚，有什么问题？”









对于喜剧表演，王晶也坦言“到了年龄了，做不了以前做的那些（夸张）的事情”





在导演的职业生涯里，难免会有水平高低起伏，对于这一现象，王晶感慨导演和运动员一样，状态不好就没有作品。从年轻时一年执导七部监制三部电影的密度到现在的两年拍一部，王晶坦言需要时间疗伤找回状态，因为年轻时因为拍戏太多，听到胶卷转动的声音以至于想吐”，“一个夜班，晚上6点到12点拍周星驰，12点开车去嘉禾，拍成龙拍到天亮，”





关于香港电影的没落，王晶导演在节目中还是抛出了一直以来坚持的观点“因为市场崩溃了，以前太依赖台湾（台湾市场被好莱坞攻陷）”，而不是电影人水平出了问题，“因为现在也能看到很多香港导演也在内地重生。”