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王晶评《新喜剧之王》：王宝强角色选错

大赞影片是周星驰“近几年最好的作品”

2019-06-25 22:26:44 来源：Mtime时光网

王晶近日做客节目《圆桌派》，力挺周星驰电影《新喜剧之王》，回忆合作经历不吝赞美直言其是最好的喜剧演员“三十年后都无人能追的到他”

　　王晶导演做客《圆桌派》

　　时光网讯　周星驰今年春节档的新作《新喜剧之王》，无论是票房还是口碑方面，均被大众认为是周星驰近几年的滑铁卢之作，近日，王晶导演做客谈话类节目《圆桌派》时，聊到此片时大赞其是周星驰近几年最好的作品，“比《伏妖篇》还要好”。

　　针对影评界质疑周星驰在玩老梗的论调时，王晶直言这种言论“有什么参考价值呢？”，“影评界是从来最没有规格的，你不需要上一个课或者拿一个学位才是影评人，任何人都可以是影评人 。”

　　不过在分析影片市场反响为何不尽如人意，王晶导演给出了自己的观点，“可能选角有点错误，王宝强那个角色有点放错了，如果调一调会好很多”，

　　近年来，王晶很少涉及喜剧类电影，坦言在内地拍喜剧要找得到情绪共振的点，这个点不如内地导演找的好，演员方面，王晶直言“目前手上还没有一个满意的喜剧演员，所以不敢拍，必须手上有一个跟自己想法一样的喜剧演员，才能拍出最好的喜剧”。

　　在聊到演员表演，王晶导演对周星驰不吝夸赞“他从来都是最好的喜剧演员，之后的三十年都很难有人追到他”，谈到与周星驰的合作，王晶回忆到，“当年我跟周星驰的想法是一模一样的，在同一个轨道上面，所以当年我们合作的片子非常好，后来大家有了不同的想法就没有再合作。”


《九品芝麻官》王晶与周星驰片场花絮照

　　“因为周星驰自己也想当导演。”，王晶爆料道，“他当导演的时候，他真的会演一遍给你看，他就要你演成他那样，一模一样，可是每个人都演不到”

　　讨论到烂片与好片的界定时，王晶抛出了自己的思考，“好的界定是什么？是最多人喜欢还是某一些最高档的人认为好？”。而对于自己“烂片王”的质疑，王晶回应：“嫉妒而已，你有本事拍那么多吗？既然烂，怎么会拍那么多？不赔，有钱赚，有什么问题？”

　　不过执导了一百多部电影的王晶导演，也坦言没有一部作品是自己特别满意的。“没有电影是理想的，到目前为止，只有《教父》是我认为的一部找不到很多错处的电影，其他，时间会另你失效，当年看可能觉得好的不得了，你现在看《复仇者联盟》，二十年后，大家当笑片看”。

对于喜剧表演，王晶也坦言“到了年龄了，做不了以前做的那些（夸张）的事情”

　　在导演的职业生涯里，难免会有水平高低起伏，对于这一现象，王晶感慨导演和运动员一样，状态不好就没有作品。从年轻时一年执导七部监制三部电影的密度到现在的两年拍一部，王晶坦言需要时间疗伤找回状态，因为年轻时因为拍戏太多，听到胶卷转动的声音以至于想吐”，“一个夜班，晚上6点到12点拍周星驰，12点开车去嘉禾，拍成龙拍到天亮，”

　　关于香港电影的没落，王晶导演在节目中还是抛出了一直以来坚持的观点“因为市场崩溃了，以前太依赖台湾（台湾市场被好莱坞攻陷）”，而不是电影人水平出了问题，“因为现在也能看到很多香港导演也在内地重生。”

   编辑：詹

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关键词： 王晶 周星驰 新喜剧之王
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